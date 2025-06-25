Hyundai планирует вернуться? Компания запатентовала в России новый суббренд

Hyundai Motor зарегистрировала в России товарный знак Palibrus до 2034 года

Южнокорейская компания Hyundai Motor получила патент на товарный знак Palibrus в России, как сообщают «Известия» на основе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Заявка была подана 30 августа 2024 года, а регистрация завершилась 19 июня 2025 года. Права на использование знака действуют до 30 августа 2034 года.

Знак Palibrus относится к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который включает спортивные и утилитарные автомобили, кроссоверы, внедорожники и другие полноприводные транспортные средства. Правообладателем значится Hyundai Motor Company из Сеула.

На данный момент в мировой линейке Hyundai нет моделей с таким названием. Регистрация Palibrus может указывать на стратегическое сохранение прав на новый бренд или готовность к выпуску модели специально для российского рынка.

Hyundai приостановила производственные процессы в России в марте 2022 года и продала свой завод, однако оставила за собой опцию его выкупа в Санкт-Петербурге до декабря 2025 года. В настоящее время на этом заводе продолжается сборка автомобилей Solaris: HS, HC, KRS и KRX.

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Источник: Известия