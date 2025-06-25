#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Hyundai планирует вернуться? Компания запатентовала в России новый суббренд

Hyundai Motor зарегистрировала в России товарный знак Palibrus до 2034 года

Южнокорейская компания Hyundai Motor получила патент на товарный знак Palibrus в России, как сообщают «Известия» на основе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Рекомендуем
Уж лучше пешком! Иномарки, которые никто не покупает

Заявка была подана 30 августа 2024 года, а регистрация завершилась 19 июня 2025 года. Права на использование знака действуют до 30 августа 2034 года.

Знак Palibrus относится к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который включает спортивные и утилитарные автомобили, кроссоверы, внедорожники и другие полноприводные транспортные средства. Правообладателем значится Hyundai Motor Company из Сеула.

На данный момент в мировой линейке Hyundai нет моделей с таким названием. Регистрация Palibrus может указывать на стратегическое сохранение прав на новый бренд или готовность к выпуску модели специально для российского рынка.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Hyundai приостановила производственные процессы в России в марте 2022 года и продала свой завод, однако оставила за собой опцию его выкупа в Санкт-Петербурге до декабря 2025 года. В настоящее время на этом заводе продолжается сборка автомобилей Solaris: HS, HC, KRS и KRX.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 75
25.06.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0