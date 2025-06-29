Едем! Самые нужные вещи для вашего автопутешествия

Что учесть перед автопутешествием: ключевые меры для снижения рисков в дороге

Лето – сезон отпусков и дальних поездок. Чтобы отдых не превратился в череду поломок, стрессов и незапланированных расходов, важно заранее подготовиться.

Какие меры необходимо принять перед выездом, рассказал Павел Бородин, директор проектов каско СберСтрахования.

Планирование маршрута и организация поездки

Начать стоит с самого маршрута. Многие водители по привычке выбирают кратчайший путь до пункта назначения, не задумываясь о его качестве. Между тем, сельские дороги и старые проселки часто не самые комфортные и ровные, а значит, вместо экономии времени можно получить неприятности в виде пробитого колеса или поврежденной подвески. Надежнее ехать по федеральным трассам и автомагистралям, где есть заправки, кафе, зоны отдыха и станции техобслуживания.

Не забудьте скачать офлайн-карты для навигатора или телефона, на всякий случай возьмите бумажную карту – интернет и техника могут подвести в неожиданный момент. Полезно сразу отметить на маршруте круглосуточные АЗС и ближайшие шиномонтажи.

Техническая подготовка автомобиля

Здесь важно не ограничиваться поверхностной проверкой – дальняя дорога может выявить слабые места, о которых вы даже не подозревали.

Начните с базового осмотра: проверьте двигатель, подвеску и тормозные колодки. Посторонние звуки и вибрации при движении или люфт руля – сигнал немедленно обратиться в сервис.

Не менее важно проверить все технические жидкости. В летний период особое внимание требует система охлаждения. Уровень масла, тормозной жидкости, антифриза, стеклоомывателя и смазки гидроусилителя должен соответствовать норме, а в идеале – быть обновленным перед поездкой.

Система кондиционирования также нуждается в проверке. Комфортная температура в салоне снижает утомляемость водителя. Особое внимание стоит уделить колесам – при необходимости замените изношенные покрышки. Давление также стоит отрегулировать с учетом полной загрузки автомобиля. Не забудьте про запаску, знак аварийной остановки, насос и домкрат.

Что взять с собой: инструменты, аптечка, багаж

Минимальный набор инструментов и запчастей должен быть в машине всегда: гаечные ключи, провода для прикуривания, буксировочный трос, запасные лампочки и предохранители. Стоит взять с собой и дополнительный запас технических жидкостей – масло, антифриз, стеклоомыватель. Пригодятся и термостойкий скотч, стяжки-хомуты и даже небольшая лопата. В сложных ситуациях они могут буквально спасти путешествие.

Для водителя и пассажиров стоит подготовить запас питьевой воды, продукты, не требующие хранения в холодильнике, а также базовые средства гигиены. В аптечку помимо стандартного набора положите антисептики, крем от загара, препараты от пищевых расстройств, аллергии и укачивания. В салоне не помешают подушки и пледы, чтобы отдых в дороге бы комфортнее.

Документы: ничего не забыть

Не забудьте водительские права, СТС и полис ОСАГО — его лучше заранее сохранить в телефоне, чтобы быстро найти. Для себя и семьи – паспорта и свидетельства о рождении детей. Если планируется выезд за границу – понадобятся загранпаспорт, виза, а для авто – местный аналог ОСАГО, который можно оформить при пересечении границы.

Страхование: как обезопасить себя от финансовых потерь

Полис каско особенно актуален при автопутешествии: он защитит машину не только от последствий аварий, но и от угона, противоправных действий третьих лиц, повреждений автомобиля из-за погодных условий.

Для себя и близких хорошим решением будет оформить полис защиты от несчастных случаев, особенно если в рамках путешествия запланирован активный отдых.

Для поездок за границу, следует оформить туристическую страховку, которая покроет расходы на медицинские услуги в другой стране.