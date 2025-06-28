Хорошо знакомый кроссовер Hyundai снова появился в российских салонах

В Екатеринбурге продается новый кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей

Кроссовер Hyundai ix35, который официально продавался в стране более десяти лет назад, вновь доступен для покупки, но теперь он поступает по параллельному импорту.

Речь идет о модели 2020 года, стоимость которой на одном из сайтах объявлений начинается от 2 800 000 рублей. Этот автомобиль предлагается через официального дилера Changan в Екатеринбурге и представляет собой богатую комплектацию GLS Leading.

В оснащение входит цифровая приборная панель, большой 10,4-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы, отделка салона эко-кожей, датчики давления в шинах, климат-контроль, круиз-контроль, камеры заднего вида с парктрониками, мультифункциональный руль, люк в крыше, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, а также 18-дюймовые литые диски.

Hyundai ix35

Другой частный продавец в Екатеринбурге обозначил цены на аналогичную модель в 2 950 000 рублей. Оба кроссовера оснащены 140-сильным бензиновым турбомотором T-GDI объемом 1,4 литра, семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Также в продаже имеется версия с атмосферным двигателем объемом 2,0 литра, мощностью 160 л.с. Это предложение выставлено в Стерлитамаке за 3 300 000 рублей.

Эта модель также имеет передний привод и аналогичную комплектацию: люк, климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, камеру заднего вида, передние и задние парктроники, электронику для стояночного тормоза, светодиодные фары, а также электропривод и подогрев боковых зеркал и множество других функций.

Интерьер Hyundai ix35

Напоминаем, что «китайский» Hyundai ix35 создавался на базе кроссовера Kia Sportage предыдущего поколения и также имеет многорычажную заднюю подвеску. По размерам он занимает промежуточное положение между современным Sportage и более компактной Creta: его длина составляет 4500 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1680 мм, а колесная база – 2640 мм.

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Источник: Автоновости дня