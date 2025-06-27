Насколько востребован полный привод на кроссоверах? Интересные цифры!

Целиков: 43% китайских кроссоверов имеют полный привод, но все зависит от класса

Чуть менее половины (43%) новых китайских кроссоверов имеют полный привод, но при этом многое зависит от того, о каком именно сегменте мы говорим.

Об этом рассказал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Основываясь на данных агентства по продажам новых автомобилей в январе-мае 2025 года, эксперт отмечает, что среди китайских кроссовером субкомпактного класса (SUV B) все 100% машин не имеют системы полного привода. А вот среди компактных кроссоверов (SUV С) полный привод уже имеет треть автомобилей – 33%.

Дальше – больше: в сегменте среднеразмерных кроссоверов (SUV D) доля полного привода доходит до 64%.

А если рассматривать полноразмерные китайские кроссоверы (SUV Е/F), являющиеся, как правило, флагманами модельных рядов, то среди них только каждый десятый не имеет системы полного привода. Колесная формула 4х4 в этих классах – практически непреложное правило, распространяющееся на 92% всех продающихся у нас больших «китайцев». Получается, большим полный привод нужен, а маленьким – нет?

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Источник: Сергей Целиков – Автостат