Стоит ли делать раскоксовку двигателя? Эксперт рассказал, в каких случаях она может навредить

Эксперт Тимашов перечислил недостатки процедуры раскоксовки двигателя

Многие владельцы возрастных автомобилей сталкиваются с расходом масла, который увеличивается со временем.

Дабы не прибегать к дорогостоящей «капиталке», автомобилисты хватаются за последний шанс – раскоксовку двигателя. Вопрос раскоксовки вызывает множество споров среди автомобилистов. Существуют два противоположных мнения: одни настаивают на регулярной очистке мотора изнутри, полагая, что это важно для его здоровья, в то время как другие уверены, что в моторном масле уже содержатся все необходимые моющие присадки, и вмешательство не требуется.

О проблемах, которые может вызвать раскоксовка двигателя, рассказал эксперт Роман Тимашов.

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– Раскоксовка двигателя – процедура, позволяющая очистить поверхность поршня, клапанов и компрессионных колец без разбора двигателя. В основном этот вид работ проводится на двигателях с большим пробегом, возможно имеющих ряд проблем, которые владелец авто хочет решить без капитальных вложений.

На работающем двигателе стандартной эксплуатации, у которого нет длительной работы на холостом ходу, при своевременном и качественном обслуживании в сервисе данная процедура не имеет смысла.

Раскоксовка двигателя предполагает наполнение цилиндров составом (пеной или жидкостью), которая за счет агрессивных свойств производит очистку поверхностей.

Недостатки в основном касаются свойств жидкости: насколько она агрессивна и как повлияет на части впускной и выпускной системы.

Еще один недостаток данной процедуры – нагар. Теоретически при раскоксовке двигателя он должен стечь в масло вместе с жидкостью или выйти через клапана после запуска. Но в таком случае остатки нагара и жидкости попадут на катализатор, температура которого может повыситься и начнется процесс разрушения.

Также к недостаткам можно отнести рекомендации по замене масла ДВС и свечей после операции раскоксовки.