Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Tiguan
29 июня
«Литр на 2000 км – это норма»: автомобилисты подали в суд на Volkswagen из-за «масложора»
Семь истцов обвиняют Volkswagen в проблемах с...
Kia Ray
29 июня
В России появился очень интересный семейный автомобиль Kia по приятной цене
Микровэн Kia Ray можно привезти в РФ под заказ...
Cadillac Celestiq
29 июня
Роскошный и футуристичный седан Cadillac впервые появится на дорогах
Первый Cadillac Celestiq стоимостью 27,5 млн...

Tesla впервые сама приехала к покупателю

Илон Маск: Tesla Model Y впервые доехала до покупателя на автопилоте

Электрический кроссовер Tesla Model Y при помощи автопилота доехал с завода через весь город по автомагистралям – и остановился у дома клиента, который ее заказал.

Рекомендуем
Какие бывают аккумуляторы и все ли они годятся для автомобилей

Об этом 27 июня заявил в Х (Twitter) руководитель компании Илон Маск. Зная Маска, можно расценить это заявление как отпор на разгорающийся скандал вокруг беспилотных такси Tesla, однако бесспорно, что в компании сдержали обещание. Как заметил Маск, автономная доставка автомобиля состоялась за день до запланированного срока – по ранее озвученным планам, это должно было произойти 28 июня, в день 54-летия главы компании.

Tesla Model Y 2025
Tesla Model Y 2025
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Он подчеркнул, что это первая полностью автономная доставка машины – никто не управлял ей ни из салона, ни удаленно. Руководитель подразделения искусственного интеллекта и автопилота Tesla Ашок Эллусвами уточнил, что во время поездки электрокроссовер развил максимальную скорость 72 миль/ч, то есть 116 км/ч.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков допускает, что Tesla несколько раз тестировала этот маршрут, а затем удаленно, возможно, даже с помощью следующего за ней автомобиля, как это было замечено несколько раз, следила за машиной, чтобы в любой момент перехватить управление. Интересно, как будет развиваться ситуция: Маск обещал выложить видеозапись этой доставки. И пока непонятно, будет ли это онборд или запись с другой машины.

Источник: РБК, Максим Кадаков

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 31
29.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0