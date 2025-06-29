Tesla впервые сама приехала к покупателю

Илон Маск: Tesla Model Y впервые доехала до покупателя на автопилоте

Электрический кроссовер Tesla Model Y при помощи автопилота доехал с завода через весь город по автомагистралям – и остановился у дома клиента, который ее заказал.

Об этом 27 июня заявил в Х (Twitter) руководитель компании Илон Маск. Зная Маска, можно расценить это заявление как отпор на разгорающийся скандал вокруг беспилотных такси Tesla, однако бесспорно, что в компании сдержали обещание. Как заметил Маск, автономная доставка автомобиля состоялась за день до запланированного срока – по ранее озвученным планам, это должно было произойти 28 июня, в день 54-летия главы компании.

Tesla Model Y 2025

Он подчеркнул, что это первая полностью автономная доставка машины – никто не управлял ей ни из салона, ни удаленно. Руководитель подразделения искусственного интеллекта и автопилота Tesla Ашок Эллусвами уточнил, что во время поездки электрокроссовер развил максимальную скорость 72 миль/ч, то есть 116 км/ч.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков допускает, что Tesla несколько раз тестировала этот маршрут, а затем удаленно, возможно, даже с помощью следующего за ней автомобиля, как это было замечено несколько раз, следила за машиной, чтобы в любой момент перехватить управление. Интересно, как будет развиваться ситуция: Маск обещал выложить видеозапись этой доставки. И пока непонятно, будет ли это онборд или запись с другой машины.

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Источник: РБК, Максим Кадаков