Первый тест-драйв беспилотных такси Tesla оказался неудачным: они грубо нарушали ПДД

NHTSA начинает проверку Tesla после нарушений ПДД беспилотными такси

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) связалось с компанией Tesla всего через день после начала платных поездок на беспилотных такси в Остине, штат Техас.

Причиной обращения стали многочисленные видео, на которых зафиксированы нарушения правил дорожного движения со стороны автомобилей Tesla, участвующих в программе robotaxi в южной части города.

В своем официальном заявлении NHTSA подтвердила осведомлённость о зарегистрированных инцидентах и сообщила о продолжении сбора данных от производителя. Агентство подчеркнуло свою задачу по обеспечению соблюдения законодательства автопроизводителями в соответствии с Законом о безопасности транспортных средств, используя процессы расследования, основанные на данных и оценке рисков.

В ведомстве также указали, что, согласно американским законам, они не занимаются предварительным одобрением новых автомобильных технологий: производители самостоятельно сертифицируют свои продукты на соответствие стандартам безопасности NHTSA, а агентство проводит расследования при выявлении потенциальных дефектов. На основе анализа собранной информации регулятор примет необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

В воскресенье Tesla запустила коммерческие перевозки для ограниченного числа клиентов в Южном Остине – это стало первым полевым испытанием технологии автономного вождения. Tesla уже предлагает программное обеспечение Full Self-Driving (FSD), которое управляет рулем и тормозами при активации, хотя система считается вспомогательной и требует постоянного контроля со стороны водителя.

Используемые беспилотниками Tesla беспилотные такси функционируют на неконтролируемой версии FSD, о чем разработчик не раскрывает деталей. Машины вызываются через приложение и предназначены для автономного движения, однако на переднем пассажирском сиденье всегда находится «контролёр безопасности» в лице человека.

Опубликованные записи показывают случаи превышения скорости и выезда на встречную полосу беспилотными автомобилями Tesla. Журналист TechCrunch Эд Нидермейер, наблюдая за запуском, записал инцидент с резким торможением такси при приближении к припаркованным полицейским машинам. Это видео было размещено на YouTube и наглядно демонстрирует проблемы в работе системы.

Ситуация остается под контролем NHTSA. Дальнейшие шаги регулятора будут определены по итогам расследования и анализа собранных данных.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: TechCrunch