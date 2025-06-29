В России появился очень интересный семейный автомобиль Kia по приятной цене

Микровэн Kia Ray можно привезти в РФ под заказ по цене от 2,07 млн рублей

На российском рынке начались продажи новых семейных микровэнов Kia, которые носят название Ray. Доступны они только под заказ, стартовая цена составляет 2 074 000 рублей.

По информации с одного из сайтов объявлений, оформить заказ на Kia Ray можно во Владивостоке. Цены на доставку варьируются: одна компания предлагает доставку за 2 074 000 рублей, в то время как другие оценивают привоз в 2 261 572 рубля и 2 390 000 рублей соответственно. Все указанные суммы являются ориентировочными и будут зависеть от курса валют на момент заказа.

Предлагаемые комплектации являются богатыми. Внутри автомобиля предусмотрен салон, отделанный кожей, сиденья цвета слоновой кости, цифровая приборная панель с диагональю 4,2 дюйма, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, полностью светодиодные фары, подогрев и вентиляция передних сидений, электронный «ручник», кожаный мульти-руль, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль с системой удержания в полосе и другие удобства.

Kia Ray

Под капотом Kia Ray располагается 1,0-литровый бензиновый двигатель MPI мощностью 76 лошадиных сил, работающий в паре с четырехступенчатым автоматом и передним приводом.

Kia Ray

Эта модель построена на «растянутой» платформе хэтчбека Picanto, размеры которой одинаковы (длина – 3595 мм), но кузов Ray имеет оригинальные формы с высотой 1700 мм, с одной стороны он оборудован сдвижной дверью для пассажиров, а с другой – распашной.

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Источник: Автоновости дня