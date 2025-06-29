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«Литр на 2000 км – это норма»: автомобилисты подали в суд на Volkswagen из-за «масложора»

Семь истцов обвиняют Volkswagen в проблемах с двигателями EA888 в Tiguan

Проблема с чрезмерным расходом масла в двигателях EA888 на свежих Volkswagen Tiguan 2022 и 2023 годов привела к коллективному иску против автопроизводителя в США.

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Изначально это были три отдельных дела, но сейчас иск объединен и подан от семи истцов. В иске указывается на дефектные поршневые кольца, вызывающие значительный расход масла.

Истцы ссылаются на технический бюллетень, выпущенный Volkswagen в 2024 году, который описывает процедуру тестирования расхода масла для дилерских центров, когда клиенты жалуются на превышение нормы – до 0,5 кварты (0,56 литра) на каждые 600 миль (965 км). Они призывают судью издать приказ об отзыве автомобилей, имеющих данную проблему.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

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Однако Volkswagen противится этому иску, указывая на его недостатки. Представители компании утверждают, что ни один из истцов не жаловался на поломки двигателя или повреждения из-за чрезмерного расхода масла. Также Volkswagen отмечает, что в руководстве пользователя указано, что двигатель может потреблять до 1 литра (1 кварты) на каждые 1200 миль (2000 км).

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 16
29.06.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+72