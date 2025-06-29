«Литр на 2000 км – это норма»: автомобилисты подали в суд на Volkswagen из-за «масложора»

Семь истцов обвиняют Volkswagen в проблемах с двигателями EA888 в Tiguan

Проблема с чрезмерным расходом масла в двигателях EA888 на свежих Volkswagen Tiguan 2022 и 2023 годов привела к коллективному иску против автопроизводителя в США.

Изначально это были три отдельных дела, но сейчас иск объединен и подан от семи истцов. В иске указывается на дефектные поршневые кольца, вызывающие значительный расход масла.

Истцы ссылаются на технический бюллетень, выпущенный Volkswagen в 2024 году, который описывает процедуру тестирования расхода масла для дилерских центров, когда клиенты жалуются на превышение нормы – до 0,5 кварты (0,56 литра) на каждые 600 миль (965 км). Они призывают судью издать приказ об отзыве автомобилей, имеющих данную проблему.

Volkswagen Tiguan

Однако Volkswagen противится этому иску, указывая на его недостатки. Представители компании утверждают, что ни один из истцов не жаловался на поломки двигателя или повреждения из-за чрезмерного расхода масла. Также Volkswagen отмечает, что в руководстве пользователя указано, что двигатель может потреблять до 1 литра (1 кварты) на каждые 1200 миль (2000 км).

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Источник: Carscoops