Автомобили для перевозки грузов теперь можно арендовать через маркетплейс

Ozon запустил сервис «Напрокат»: аренда коммерческих авто от 5550 рублей в день

Команда Ozon анонсировала запуск нового сервиса «Ozon Напрокат», предназначенного для аренды коммерческих автомобилей с посуточной тарифной моделью для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С его помощью можно арендовать транспортное средство для грузоперевозок или доставок на срок от одного дня до месяца.

Стоимость аренды начинается от 5550 рублей в день и включает каско, ОСАГО, а также 120 км пробега ежедневно. В автопарке сервиса представлены автомобили, выпущенные не позднее 2021 года, и они доступны для всех водителей с правами категории B. К услугам арендаторов две модели Gazel Next (фургон и закрытый кузов) и Ford Transit.

Чтобы арендовать автомобиль, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Ozon Напрокат» и подать заявку, указав необходимую модель, срок аренды и ИНН компании. Рассмотрение заявок занимает всего несколько часов, и после одобрения и внесения предоплаты предприниматели могут забрать автомобиль в одном из сортировочных центров Ozon.

В данный момент услуга доступна в Москве (СЦ Саларьево и Осташковский), Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

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Источник: Ozon