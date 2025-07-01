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Этот седан подешевел в России на миллион рублей

Завод «Автотор» снизил цену электромобилей Амберавто А5 на 1,1 млн рублей

В России сильно подешевел седан Amberauto А5, рассказал автоэксперт Олег Мосеев. Он сообщил, что Amberauto снизил цену на авто 2023 года выпуска.

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Цена на комплектацию Comfort упала на 1,1 млн рублей, с 3,4 млн рублей до 2.3 млн рублей, рассказал эксперт.

Электрический седан А5 дебютировал 19 февраля 2024 года. Первые экземпляры машины были собраны в Калининграде в конце 2023 года.

Под капотом седана электродвигатель мощностью 160 л.с., запас хода на одной зарядке составляет 520 км.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
АмберАвто А5
АмберАвто А5

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

Источник: Telegram-канал автоэксперта Олега Мосеева

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Ушакова Ирина
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«За рулем»
Количество просмотров 2379
01.07.2025 
Фото:
«За рулем»
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