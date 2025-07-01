Этот седан подешевел в России на миллион рублей

Завод «Автотор» снизил цену электромобилей Амберавто А5 на 1,1 млн рублей

В России сильно подешевел седан Amberauto А5, рассказал автоэксперт Олег Мосеев. Он сообщил, что Amberauto снизил цену на авто 2023 года выпуска.

Цена на комплектацию Comfort упала на 1,1 млн рублей, с 3,4 млн рублей до 2.3 млн рублей, рассказал эксперт.

Электрический седан А5 дебютировал 19 февраля 2024 года. Первые экземпляры машины были собраны в Калининграде в конце 2023 года.

Под капотом седана электродвигатель мощностью 160 л.с., запас хода на одной зарядке составляет 520 км.

АмберАвто А5

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

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Источник: Telegram-канал автоэксперта Олега Мосеева