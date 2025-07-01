«Роллинг Мото» представит в РФ новый спортбайк Zontes

Компания «Роллинг Мото» — эксклюзивный технический партнер чемпионата России по кольцевым мотогонкам A5Motors Motoring — представит новинки Zontes 4-6 июля 2025 года на Moscow Raceway

В мае 2025 года QTM Motorsport и «Роллинг Мото», российский дистрибьютор бренда Zontes, объявили о взаимном техническом челлендже – стремлении создать спортбайк на базе новой модели Zontes 703RR, который может стать серьезным конкурентом для флагманов рынка, но существенно более доступный и понятный с технической точки зрения.

Команда незамедлительно приступила к исследованию Zontes 703RR, проведя полный комплекс испытаний для выявления сильных сторон мотоцикла, а также начала создание «путеводителя» по превращению уличной версии в конкурентоспособный болид для трека.

Целью проекта является создание пакетного предложения на базе простых, понятных и доступных решений для российских спортсменов-любителей, способное затмить ставшие чрезвычайно дорогими и утратившими фактическую актуальность классы типа Supersport 300 и Supersport.

В 2024 году обе гоночных категории в мировой классификации радикально изменились, что также подтверждает актуальность тренда: «законодатель моды» Supersport на протяжении двух десятилетий Yamaha R6 снят с производства и фактически выведен с рынка, а в чемпионате World Supersport его успешно заместили мотоциклы с двигателями 890-950 куб. см; класс «300» упразднен Международной Мотоциклетной Федерацией (FIM), в 2026 году его место займет новая категория World Sportbike, основанная на реальных предложениях производителей для гонщиков любителей. Базовым решением FIM для класса Sportbike был выбран мотоцикл с 2-цилиндровым двигателем объемом 700 куб. см.

Zontes 703RR идеально вписывается в новую концепцию World Sportbike по соотношению энерговооруженности, конкурентоспособности и цены «из коробки», притом он доступен для российских любителей мотоспорта благодаря массовому официальному импорту, наличию гарантии и комплектующих.

Две больших серии трековых тестов на автодромах KazanRing и «Игора Драйв» с участием топ-пилотов чемпионата России из классов Supersport и Superbike и их экспертиза подтверждаются данными объективного контроля (времена круга, скоростные показатели).

Настала пора показать Zontes 703RR и другие новинки компании широкой публике! Это произойдет на Moscow Raceway в рамках фестиваля A5Motors Motoring 4-6 июля 2025 года благодаря новому статусу «Роллинг Мото» как техническому партнеру чемпионата России.

«Роллинг Мото» и Zontes будут представлены на фестивале большой выставочной площадкой, где все желающие смогут познакомиться с техникой и пройти тест-драйв.

Подготовленный к трековым испытаниям Zontes 703RR пройдет третью серию испытаний, теперь на Moscow Raceway перед стартом гоночного блока A5Motors Motoring, как бы замыкая круг: у QTM Motorsport будет собрана самая полная коллекция данных об этом мотоцикле, его показателях, что ляжет в базу «дорожной карты» для завершения работ по созданию гоночного набора – специального пакета, который будет доступен клиентам «Роллинг Мото» в 2026 году.

Спортбайк Zontes 703RR будет выставлен на всеобщее обозрение, с ним можно будет познакомиться в боксе iMed QTM во время прогулки по пит-лейну в воскресенье, 6 июля 2025 года. Также в боксе команды будут постоянно присутствовать пилоты команды Петр Кожеуров и Мария Медведева, которые занимались испытаниями мотоцикла и смогут поделиться своими впечатлениями со всеми заинтересованными.

В следующем сезоне организаторы Чемпионата России по ШКМГ A5Motors Motoring сделают значительный шаг вперед, введя в регламент новый полноценный класс для райдеров на китайских спортбайках Zontes. Это решение направлено на поддержку и развитие мотоспорта среди начинающих гонщиков, а также на привлечение новых участников в соревнования.

Справка

«Роллинг Мото» – это федеральная сеть мотосалонов и сервисов, представленная по всей территории России и СНГ. Компания является эксклюзивным представителем ряда брендов: KAYO, ZONTES, GROZA, CYCLONE, GR, ATAKI, СINECO, а также имеет собственное производство в Ногинске и Нижнем Новгороде.

«Роллинг Мото» активно развивает мотокультуру в России, являясь партнером множества спортивных мероприятий.

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