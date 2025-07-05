Представлены новейшие версии популярных практичных минивэнов Volkswagen

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Volkswagen представил новые Multivan и California с гибридной силовой установкой

Volkswagen Commercial Vehicles анонсировал новые версии Multivan и California, укомплектованные гибридной системой eHybrid 4MOTION, которая обеспечивает общую мощность в 245 л.с.

Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan

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Комплектация включает 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI evo2 (130 кВт) и два электродвигателя: 85 кВт на передней оси и 100 кВт на задней. Литий-ионная батарея на 19,7 кВтч позволяет Multivan проехать до 95 км и California до 91 км в электрическом режиме, достигая скорости 130 км/ч. Быстрая зарядка поддерживается на уровне до 50 кВт.

Оба кэмпера предлагают систему климат-контроля, которая может работать от батареи или из внешнего источника в режиме стоянки.

Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
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Полный привод 4MOTION автоматически активирует заднюю ось для улучшенной проходимости в сложных условиях, например на грязных или снежных дорогах, а максимальная тяговая способность составляет 2000 кг.

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California, построенная на удлиненной базе Multivan, отличается подъемной крышей, двумя спальными местами и модульным интерьером с двумя раздвижными дверями. Новинки уже доступны для заказа.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 4037
05.07.2025 
Фото:Volkswagen
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