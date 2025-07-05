Как убедиться в качестве кузовных работ? Вот несколько полезных советов

Эксперт Кукарин рассказал, как проверить качество кузовного ремонта автомобиля

После завершения кузовного ремонта и покраски автомобиля важно проверить качество выполненных работ.

Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service, Ярослав Кукарин, подчеркивает, что проверку следует начинать с измерения ширины зазоров между деталями. Если оригинальные детали не менялись, ширина зазоров должна соответствовать заводским стандартам. В случае замены на аналоги допустимы небольшие отклонения – не более чем на 1–2 спичечных головки.

При приемке автомобиля стоит использовать толщиномер, особенно если производились работы с поврежденными деталями. Например, если на крыле была вмятина, а мастер наносил шпаклевку и краску, толщина покрытия не должна превышать более 1000 микрон, что свидетельствует о возможном низком качестве работ.

Также важно проверить пластиковые детали, которые снимались. Качество сборки должно быть высоким, а все крепежные элементы тщательно затянуты.

Отсутствие микрочастиц мусора на покраске указывает на хорошее качество. Водители должны быть внимательны к темным точкам или мелким кратерам на лаке, которые могут свидетельствовать о недостаточной подготовке системы подачи воздуха для краскопульта.

Кроме того, следует обратить внимание на грунтовку, используемую в ремонте, которая обычно имеет серый цвет. Необходимо осмотреть автомобиль на предмет прокраски всех элементов, серые пятна грунта не должны быть видны, предупредил эксперт.

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Источник: Газета.Ru