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Некогда популярный в России кроссовер вернулся в обновленной версии с гарантией

В Санкт-Петербурге стартовали продажи кроссовера Subaru Crosstrek 2025 года

В Санкт-Петербурге стартовали продажи обновленного кроссовера Subaru Crosstrek 2025 года, который является модернизированной версией популярной модели XV.

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Автомобиль предлагается в двух комплектациях – средней и топовой, хотя всего предусмотрено три версии. Crosstrek укомплектован 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л.с., его особенностью является полный привод и вариатор.

На Crosstrek действует гарантия, которая составляет 3 года или 100 тыс. км пробега. Модель XV пользовалась популярностью в Петербурге – в 2021 году она составила 12% всех продаж бренда в этом городе.

Subaru Crosstrek 2025
Subaru Crosstrek 2025
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В настоящее время в автосалонах Subaru в Санкт-Петербурге доступны две модели: Crosstrek и внедорожник Forester.

Источник: AutoRun SPb

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Фото:Telegram /autorunspb
Количество просмотров 32011
05.07.2025 
Фото:Telegram /autorunspb
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