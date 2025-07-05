Некогда популярный в России кроссовер вернулся в обновленной версии с гарантией

В Санкт-Петербурге стартовали продажи кроссовера Subaru Crosstrek 2025 года

В Санкт-Петербурге стартовали продажи обновленного кроссовера Subaru Crosstrek 2025 года, который является модернизированной версией популярной модели XV.

Автомобиль предлагается в двух комплектациях – средней и топовой, хотя всего предусмотрено три версии. Crosstrek укомплектован 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л.с., его особенностью является полный привод и вариатор.

На Crosstrek действует гарантия, которая составляет 3 года или 100 тыс. км пробега. Модель XV пользовалась популярностью в Петербурге – в 2021 году она составила 12% всех продаж бренда в этом городе.

Subaru Crosstrek 2025

В настоящее время в автосалонах Subaru в Санкт-Петербурге доступны две модели: Crosstrek и внедорожник Forester.

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Источник: AutoRun SPb