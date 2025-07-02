Ночь, дорога, ты: как преодолеть усталость за рулем

Эксперты дали несколько дельных советов, чтобы не уснуть за рулем

Ночная трасса – это особый мир с минимумом машин и своей атмосферой, но и с коварными вызовами. Усталость всегда подкрадывается незаметно. Чтобы оставаться бодрым и внимательным, можно воспользоваться советами, которые дают эксперты издания Pravda.Ru.

Посадка, которая не даст уснуть

Поза «развалился в кресле» – ваш враг. Спинка должна поддерживать поясницу под углом чуть больше 90° – это улучшит кровоток. Руль и педали настройте так, чтобы руки и ноги оставались слегка согнутыми. Голова не должна упираться в потолок – оставьте зазор в 4-5 пальцев. Подголовник – на уровне затылка, близко к голове: это и комфорт, и безопасность. Не застывайте: меняйте хват руля, шевелите плечами, двигайте стопами – так кровь не застаивается.

Свет, который не утомляет

Ночью глаза работают на пределе. Дальний свет – только на пустых участках, а при встречном трафике мгновенно переключайтесь на ближний. Чистые фары и лобовое стекло – обязательное условие: грязь «съедает» до 50% света. Убавьте яркость приборной панели, чтобы не утомлять глаза. Если вас слепят встречные фары, смотрите на правый край дороги.

Кофеин: друг или обманщик?

Кофе и энергетики – не панацея, но могут помочь, если использовать их с умом. Кофеин действует через 20-40 минут, так что пейте его до наступления усталости.

Оптимальная доза – 1-2 чашки кофе или один энергетик. Больше – и вместо бодрости получите нервозность, а затем резкий упадок сил. Не забывайте пить воду: кофеин обезвоживает, а это усиливает сонливость.

Как не провалиться в микросон

Монотонная дорога усыпляет, но есть способы оставаться в тонусе. Не залипайте взглядом в одну точку – сканируйте дорогу, зеркала, знаки. Легкое изменение скорости (в рамках ПДД) поможет мозгу не отключаться. Если едете один, включите бодрую музыку или увлекательный подкаст – но ничего расслабляющего.

Признаки микросна: тяжелеют веки, взгляд «залипает», машина начинает «плавать» по полосе. В таком случае – немедленно остановитесь. Короткий сон (15-20 минут) может вернуть бодрость.