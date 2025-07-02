#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Honda Vezel
16 июля
1,5 л, 124 л. с.: эти новые японские кроссоверы стоят дешевле 2 млн рублей
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
16 июля
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
Аналитики: запасы автомобилей у российских...

Ночь, дорога, ты: как преодолеть усталость за рулем

Эксперты дали несколько дельных советов, чтобы не уснуть за рулем

Ночная трасса – это особый мир с минимумом машин и своей атмосферой, но и с коварными вызовами. Усталость всегда подкрадывается незаметно. Чтобы оставаться бодрым и внимательным, можно воспользоваться советами, которые дают эксперты издания Pravda.Ru.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Посадка, которая не даст уснуть

Поза «развалился в кресле» – ваш враг. Спинка должна поддерживать поясницу под углом чуть больше 90° – это улучшит кровоток. Руль и педали настройте так, чтобы руки и ноги оставались слегка согнутыми. Голова не должна упираться в потолок – оставьте зазор в 4-5 пальцев. Подголовник – на уровне затылка, близко к голове: это и комфорт, и безопасность. Не застывайте: меняйте хват руля, шевелите плечами, двигайте стопами – так кровь не застаивается.

Рекомендуем
Изменения в законах для водителей в июле: 4 уже в работе, одно – отложено

Свет, который не утомляет

Ночью глаза работают на пределе. Дальний свет – только на пустых участках, а при встречном трафике мгновенно переключайтесь на ближний. Чистые фары и лобовое стекло – обязательное условие: грязь «съедает» до 50% света. Убавьте яркость приборной панели, чтобы не утомлять глаза. Если вас слепят встречные фары, смотрите на правый край дороги.

Кофеин: друг или обманщик?

Кофе и энергетики – не панацея, но могут помочь, если использовать их с умом. Кофеин действует через 20-40 минут, так что пейте его до наступления усталости.

Оптимальная доза – 1-2 чашки кофе или один энергетик. Больше – и вместо бодрости получите нервозность, а затем резкий упадок сил. Не забывайте пить воду: кофеин обезвоживает, а это усиливает сонливость.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Как не провалиться в микросон

Монотонная дорога усыпляет, но есть способы оставаться в тонусе. Не залипайте взглядом в одну точку – сканируйте дорогу, зеркала, знаки. Легкое изменение скорости (в рамках ПДД) поможет мозгу не отключаться. Если едете один, включите бодрую музыку или увлекательный подкаст – но ничего расслабляющего.

Признаки микросна: тяжелеют веки, взгляд «залипает», машина начинает «плавать» по полосе. В таком случае – немедленно остановитесь. Короткий сон (15-20 минут) может вернуть бодрость.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 4746
02.07.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0