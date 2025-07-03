Российские водители рассказали, за какие нарушения чаще всего получают штрафы

«Выберу.ру»: 37% водителей получали штрафы за превышение скорости в 2025 году

По данным опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», проведенного среди 2,5 тыс. российских автовладельцев, 52% респондентов за последние полгода редко получали штрафы ГАИ.

Тем временем около трети водителей отмечают, что регулярно нарушают правила и получают штрафы.

Среди основных причин, по которым водители получают взыскания, 37% обозначили превышение скорости, 21% – неправильную парковку, 11% – использование мобильного телефона во время вождения, 7% – несоблюдение правил по ремню безопасности, 4% – проезд на красный свет, 3% – несоответствие тонировки стекол правилам, а 17% указали на другие виды нарушений.

Что касается получения уведомлений о штрафах, 56% водителей узнают об этом через портал «Госуслуги», 21% используют специальные приложения, такие как «Московский паркинг», 12% – банковские приложения. 4% респондентов получают уведомления по почте, а 6% – через другие источники.

По поводу оплаты штрафов: 26% опрошенных чаще всего платят суммы от 1 до 3 тыс. рублей, 22% тратят от 200 рублей до 1 тыс. рублей в месяц, 12% – от 5 до 10 тыс. рублей, 11% – от 3 до 5 тыс. рублей. 4% заявили, что ежемесячно расходуют более 10 тыс. рублей, а 25% не получают штрафов вообще.

В вопросе об удобстве оплаты, 74% респондентов предпочитают использовать Госуслуги, 11% – приложения банков, 6% – отделения банков, а 9% – другие сервисы. Кроме того, 17% водителей считают себя идеальными, предполагая, что никогда не нарушают правила дорожного движения.

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Источник: Газета.Ru