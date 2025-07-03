3 июля — День ГАИ. Поздравляем!
3 июля 2025 года сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения по всей стране принимают поздравления со своим профессиональным праздником. Эта дата выбрана не случайно – именно 3 июля 1936 года было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции», что стало официальным днем рождения службы.
История ведомства насчитывает уже 89 лет, за это время Госавтоинспекция прошла через несколько переименований, но ее главная задача никогда не менялась – это обеспечение безопасности всех участников дорожного движения на дорогах страны.
Сегодня Госавтоинспекция продолжает выполнять свои основные функции: контроль за соблюдением правил дорожного движения, регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений, оформление ДТП и профилактика аварийности.
Традиционно в этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия и просветительские акции. В детских лагерях и школах организуют уроки по правилам дорожного движения, автопробеги и спортивные соревнования, направленные на пропаганду безопасности на дорогах.
Интересно, что в народе до сих пор сохраняется путаница в названии службы. Хотя официально в 1998 году ГАИ была переименована в ГИБДД, а в 2024 году частично вернули прежнее название, многие по привычке продолжают использовать оба варианта.
В этот праздничный день «За рулем» присоединяется к поздравлениям в адрес всех сотрудников Госавтоинспекции. Желаем безопасных дорог, понимающих и вежливых водителей, а также здоровья и сил для выполнения такой непростой, но нужной и важной работы.
С праздником!