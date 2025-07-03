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3 июля — День ГАИ. Поздравляем!

Сегодня в России отмечают День Госавтоинспекции

3 июля 2025 года сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения по всей стране принимают поздравления со своим профессиональным праздником. Эта дата выбрана не случайно – именно 3 июля 1936 года было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции», что стало официальным днем рождения службы.

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Инспектор ДПС ГИБДД во время дежурства на одной из улиц Москвы.
Инспектор ДПС ГИБДД во время дежурства на одной из улиц Москвы.

История ведомства насчитывает уже 89 лет, за это время Госавтоинспекция прошла через несколько переименований, но ее главная задача никогда не менялась – это обеспечение безопасности всех участников дорожного движения на дорогах страны.

Сегодня Госавтоинспекция продолжает выполнять свои основные функции: контроль за соблюдением правил дорожного движения, регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений, оформление ДТП и профилактика аварийности.

Традиционно в этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия и просветительские акции. В детских лагерях и школах организуют уроки по правилам дорожного движения, автопробеги и спортивные соревнования, направленные на пропаганду безопасности на дорогах.

Интересно, что в народе до сих пор сохраняется путаница в названии службы. Хотя официально в 1998 году ГАИ была переименована в ГИБДД, а в 2024 году частично вернули прежнее название, многие по привычке продолжают использовать оба варианта.

В этот праздничный день «За рулем» присоединяется к поздравлениям в адрес всех сотрудников Госавтоинспекции. Желаем безопасных дорог, понимающих и вежливых водителей, а также здоровья и сил для выполнения такой непростой, но нужной и важной работы.

С праздником!

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Алексеева Елена
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 515
03.07.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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