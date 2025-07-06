В этой стране аннулированы сотни водительских прав – по состоянию здоровья

В 2024 году в Германии аннулировали водительские права 739 человек по медпоказаниям

В 2024 году власти Тюрингии (область в Германии) аннулировали водительские права 739 человек из-за медицинских показаний, делающих управление транспортным средством небезопасным. Эти данные были обнародованы Министерством внутренних дел страны. Каждое решение основывалось на медицинских заключениях, подтверждающих наличие физических или психических нарушений, таких как заболевания глаз, нервной системы, возрастные диагнозы или хронические состояния с выраженными симптомами.

Аннулирование прав регулируется разделом 11 Правил выдачи водительских прав, где перечислены заболевания, исключающие или ограничивающие возможность вождения. При выявлении таких диагнозов медицинские работники обязаны инициировать проверку. Если водитель признается непригодным, права отзываются временно или бессрочно – в зависимости от прогноза.

Особые требования к профессиональным водителям

Для водителей грузовиков и автобусов действуют более строгие правила: их удостоверения выдаются на ограниченный срок и требуют обязательного обновления медсправок при каждом продлении. Многие случаи аннулирования связаны именно с этими плановыми проверками.

Дебаты о возрастном контроле

Ситуация в Тюрингии оживила дискуссию о введении регулярных медосмотров для пожилых водителей. Политики предлагают добровольные проверки для раннего выявления рисков, но автоассоциации (например, ADAC) выступают против всеобщих ограничений по возрасту, подчеркивая, что важен индивидуальный подход.

Германия не единственная страна, ужесточающая контроль за здоровьем водителей. Например, в России с 2027 года планируется автоматическое аннулирование прав при выявлении противопоказаний через единую базу данных Минздрава. Однако немецкая система пока сохраняет акцент на врачебной оценке, избегая автоматизма, который критики называют потенциально коррупционным.

В целом же, старение населения и рост трафика в городах во всем мире усиливают актуальность этой проблемы. Эксперты отмечают, баланс между безопасностью и правами граждан останется ключевым вызовом для транспортной политики.

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Источник: Auto, Motor und Sport