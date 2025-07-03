Несколько простых советов, как сэкономить на топливе

Эксперты советуют: до 60 км/ч – открытые окна, после 90 км/ч – кондиционер

Сэкономить на топливе вполне реально – все дело в скорости, отмечают специалисты издания Pravda.Ru. Разница между 90 и 110 км/ч не только во времени в пути, но и в расходе бензина. На повышенной скорости двигатель тратит на 30% больше топлива, преодолевая сопротивление воздуха.

Оптимальный режим для большинства легковых автомобилей – 80–90 км/ч (2000–2500 об/мин). В этом диапазоне мотор работает с максимальной эффективностью, потребляя минимум топлива. Проведите эксперимент: на ровном участке трассы сравните мгновенный расход при 80 и 110 км/ч. В первом случае он составит около 5–6 л/100 км, а во втором – увеличится на четверть или даже треть.

Чтобы сэкономить еще больше, воспользуйтесь простыми приемами. Круиз-контроль помогает поддерживать постоянную скорость, сокращая расход на 10–15%. Если его нет, избегайте резких разгонов и заранее сбрасывайте газ перед подъемами. Не забывайте проверять давление в шинах – спущенные колеса добавляют до 0,5 л на каждые 100 км. Также важно следить за развал-схождением: неправильные углы установки колёс увеличивают расход на 5–7%.

Еще один нюанс – использование кондиционера и открытых окон. На скорости до 60 км/ч лучше проветривать салон естественным образом, а после 90 км/ч – включать кондиционер или климат-контроль. На высоких скоростях открытые окна создают турбулентность, повышая расход топлива на 5%.

Обратите внимание и на загруженность автомобиля. Всего 50 кг лишнего веса в багажнике увеличивают расход на 1–2%, а багажник на крыше – на 10–20%, даже при движении в экономичном режиме.