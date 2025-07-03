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Купил гидроцикл, поехал кататься — оштрафовали... Почему?

В Волгограде оштрафовали владельца гидроцикла, катавшегося по водохранилищу

Прогулка на личном гидроцикле закончилась для жителя Волгограда серьезным штрафом.

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Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. В ведомстве уточняют, что гражданин совершал прогулку на Волгоградском водохранилище, а гидроцикл не был зарегистрирован в должном порядке. За это полиция и выписала штраф: по закону, он составляет до 20 тысяч рублей, а сам водный транспорт перемещается в этом случае на штрафстоянку, рассказали представители МЧС.

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Чтобы избежать подобных инцидентов, нужно помнить, что гидроцикл – маломерное судно. Его обязательно нужно регистрировать в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. Вот как это сделать:

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  • заполнить заявление на Госуслугах;
  • ыыбрать удобное подразделение ГИМС;
  • оплатить госпошлину;
  • получить приглашение в ГИМС в личном кабинете;
  • в назначенный день привезти с собой гидроцикл для осмотра;
  • получить судовой билет, в котором указан бортовой номер.

Источник: МЧС России

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 372
03.07.2025 
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