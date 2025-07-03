Купил гидроцикл, поехал кататься — оштрафовали... Почему?
В Волгограде оштрафовали владельца гидроцикла, катавшегося по водохранилищу
Прогулка на личном гидроцикле закончилась для жителя Волгограда серьезным штрафом.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. В ведомстве уточняют, что гражданин совершал прогулку на Волгоградском водохранилище, а гидроцикл не был зарегистрирован в должном порядке. За это полиция и выписала штраф: по закону, он составляет до 20 тысяч рублей, а сам водный транспорт перемещается в этом случае на штрафстоянку, рассказали представители МЧС.
Чтобы избежать подобных инцидентов, нужно помнить, что гидроцикл – маломерное судно. Его обязательно нужно регистрировать в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. Вот как это сделать:
- заполнить заявление на Госуслугах;
- ыыбрать удобное подразделение ГИМС;
- оплатить госпошлину;
- получить приглашение в ГИМС в личном кабинете;
- в назначенный день привезти с собой гидроцикл для осмотра;
- получить судовой билет, в котором указан бортовой номер.
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Источник: МЧС России
03.07.2025
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