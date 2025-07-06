В Россию вернулась недорогая Шкода в хорошей комплектации и по приемлемой цене

Продажи Skoda Rapid китайской сборки стартовали в РФ по цене от 2,29 млн рублей

Эпоха лифтбеков Skoda Rapid, собираемых в России, завершилась с окончанием продаж автомобилей, произведенных в Калуге.

Теперь на российском рынке представлены седаны Rapid китайского производства. В июле их стоимость начинается от 2 288 000 рублей. Мультибрендовый дилер из Казани предлагает данную модель в полной комплектации.

Комплектация включает кожаный салон, люк в крыше, современную мультимедийную систему с крупным дисплеем, камеру заднего вида, LED-оптику, литые диски размером 16 дюймов, датчики дождя и света, климат-контроль и круиз-контроль. Также имеется многофункциональный руль с глянцевым оформлением и «зимний» пакет с подогревом.

Skoda Rapid

Другие автосалоны в Казани предлагают схожие седаны по цене 2 360 000 рублей, а частный продавец из Пензы продает такую модель за рекордные 2 400 000 рублей. Все машины оформлены в классическом белом цвете, а внешние отличия от российских версий заключаются в других бамперах и фарах, а также модифицированной решетке радиатора, капоте и крыльях.

По техническим характеристикам все три модели идентичны – они оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем MPI мощностью 112 лошадиных сил и работают в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

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Источник: Автоновости дня