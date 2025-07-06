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В Россию вернулась недорогая Шкода в хорошей комплектации и по приемлемой цене

Продажи Skoda Rapid китайской сборки стартовали в РФ по цене от 2,29 млн рублей

Эпоха лифтбеков Skoda Rapid, собираемых в России, завершилась с окончанием продаж автомобилей, произведенных в Калуге.

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Теперь на российском рынке представлены седаны Rapid китайского производства. В июле их стоимость начинается от 2 288 000 рублей. Мультибрендовый дилер из Казани предлагает данную модель в полной комплектации.

Комплектация включает кожаный салон, люк в крыше, современную мультимедийную систему с крупным дисплеем, камеру заднего вида, LED-оптику, литые диски размером 16 дюймов, датчики дождя и света, климат-контроль и круиз-контроль. Также имеется многофункциональный руль с глянцевым оформлением и «зимний» пакет с подогревом.

Skoda Rapid
Skoda Rapid
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Другие автосалоны в Казани предлагают схожие седаны по цене 2 360 000 рублей, а частный продавец из Пензы продает такую модель за рекордные 2 400 000 рублей. Все машины оформлены в классическом белом цвете, а внешние отличия от российских версий заключаются в других бамперах и фарах, а также модифицированной решетке радиатора, капоте и крыльях.

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По техническим характеристикам все три модели идентичны – они оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем MPI мощностью 112 лошадиных сил и работают в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 44687
06.07.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+6