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Внедорожник Land Rover Defender обзавелся очень стильной версией

Land Rover представил Defender в спецверсии OCTA Black с черной отделкой

Компания Land Rover представила новую версию внедорожника Defender под названием OCTA Black, которая предлагает сочетание внедорожных возможностей и агрессивного дизайна.

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Внешне новый Defender можно отличить по глянцевым черным или матовым элементам, а также оригинальным колесным дискам размером 20 или 22 дюйма.

Внутри использованы анилиновая кожа и текстиль UltrafabricsTM PU с перфорацией и контрастной строчкой.

Под капотом автомобилю установлена гибридная силовая установка с 4,4-литровым двигателем Twin Turbo мощностью 626 л.с.

Land Rover Defender OCTA Black
Land Rover Defender OCTA Black
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Кроме того, внедорожник оснащён инновационной системой подвески 6D Dynamics, предлагающей специальный режим OCTA для эксплуатации в условиях бездорожья. Даты начала продаж и стоимость данной модели пока не раскрыты.

Land Rover Defender OCTA Black
Land Rover Defender OCTA Black
Land Rover Defender OCTA Black
Land Rover Defender OCTA Black
Land Rover Defender OCTA Black
Land Rover Defender OCTA Black
Land Rover Defender OCTA Black

Источник: Land Rover

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Land Rover
Количество просмотров 2624
04.07.2025 
Фото:Land Rover
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3