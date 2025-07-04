Внедорожник Land Rover Defender обзавелся очень стильной версией

Land Rover представил Defender в спецверсии OCTA Black с черной отделкой

Компания Land Rover представила новую версию внедорожника Defender под названием OCTA Black, которая предлагает сочетание внедорожных возможностей и агрессивного дизайна.

Внешне новый Defender можно отличить по глянцевым черным или матовым элементам, а также оригинальным колесным дискам размером 20 или 22 дюйма.

Внутри использованы анилиновая кожа и текстиль UltrafabricsTM PU с перфорацией и контрастной строчкой.

Под капотом автомобилю установлена гибридная силовая установка с 4,4-литровым двигателем Twin Turbo мощностью 626 л.с.

Land Rover Defender OCTA Black

Кроме того, внедорожник оснащён инновационной системой подвески 6D Dynamics, предлагающей специальный режим OCTA для эксплуатации в условиях бездорожья. Даты начала продаж и стоимость данной модели пока не раскрыты.

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Источник: Land Rover