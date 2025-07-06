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В одном регионе РФ за сутки сорели две машины — по одной и той же причине

В Смоленской области из-за сварки в гаражах за сутки сгорели два автомобиля

Два почти идентичных эпизода с возгораниями автомобилей произошли за одни сутки в Смоленской области.

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Оба случая произошли в гаражах – из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при сварке. Сначала в Десногорске у хэтчбека Volkswagen Golf II загорелся салон – видимо, в него попала искра. Владелец машины умудрился вытолкать ее из гаража и вызвать пожарных. Те приехали невероятно быстро – МЧС России сообщило, что команда из пяти сотрудников была на месте уже через две минуты, – но в итоге от машины мало что осталось.

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Еще меньше повезло обугленному остову из Смоленска, который при жизни, вероятно, был Грантой.

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Известно, что в процессе сварки в какой-то момент вспыхнули стеллажи, и работник не смог самостоятельно их потушить. Шестеро подоспевших пожарных, конечно, с огнем справились, но вот машина – полностью уничтожена. Тем, кто работает в гаражах со сваркой, МЧС напоминает: очистите место от ГСМ, не используйте одежду и рукавицы с масляными или бензиновыми пятнами, имейте под рукой огнетушитель. А лучше – доверьте ремонт профессионалам.

Источник: МЧС России

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 167
06.07.2025 
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