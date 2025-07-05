Представлен новый кроссовер с богатым оснащением от известного бренда

Старт продаж кроссовера Geely Icon 2026 модельного года намечен на 11 июля

Компания Geely анонсировала начало предварительных продаж обновленного кроссовера Icon 2026 модельного года.

Цены на новый автомобиль колеблются от 90 800 до 96 800 юаней, что соответствует примерно 998 тыс. – 1,06 млн рублей по текущему курсу. Официальная премьера кроссовера запланирована на 11 июля.

Внешний вид машины отличается U-образной решеткой радиатора и узкими дневными ходовыми огнями спереди, а сзади установлены декоративные вставки цвета кузова в бампере. Классические дверные ручки остались без изменений.

Geely Icon 2026

Интерьер нового Icon получил 8,8-дюймовую цифровую панель приборов и 14,6-дюймовый мультимедийный экран, работающий на платформе Flyme Auto. Салон также оснащен двухцветным рулем с тремя спицами и традиционными физическими кнопками на центральной консоли.

Geely Icon 2026

Модель будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 133 кВт (181 л.с.) и крутящим моментом 290 Н∙м в сочетании с семиступенчатой «мокрой» роботизированной коробкой передач. Этот двигатель позволял предшественнику разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: iXBT