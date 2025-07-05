#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Honda Vezel
16 июля
1,5 л, 124 л. с.: эти новые японские кроссоверы стоят дешевле 2 млн рублей
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
16 июля
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
Аналитики: запасы автомобилей у российских...

Представлен новый кроссовер с богатым оснащением от известного бренда

Старт продаж кроссовера Geely Icon 2026 модельного года намечен на 11 июля

Компания Geely анонсировала начало предварительных продаж обновленного кроссовера Icon 2026 модельного года.

Рекомендуем
Самые дешевые иномарки на нашем рынке — от 30 000 рублей!

Цены на новый автомобиль колеблются от 90 800 до 96 800 юаней, что соответствует примерно 998 тыс. – 1,06 млн рублей по текущему курсу. Официальная премьера кроссовера запланирована на 11 июля.

Внешний вид машины отличается U-образной решеткой радиатора и узкими дневными ходовыми огнями спереди, а сзади установлены декоративные вставки цвета кузова в бампере. Классические дверные ручки остались без изменений.

Geely Icon 2026
Geely Icon 2026

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Интерьер нового Icon получил 8,8-дюймовую цифровую панель приборов и 14,6-дюймовый мультимедийный экран, работающий на платформе Flyme Auto. Салон также оснащен двухцветным рулем с тремя спицами и традиционными физическими кнопками на центральной консоли.

Geely Icon 2026
Geely Icon 2026

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Модель будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 133 кВт (181 л.с.) и крутящим моментом 290 Нм в сочетании с семиступенчатой «мокрой» роботизированной коробкой передач. Этот двигатель позволял предшественнику разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды.

Источник: iXBT

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 7892
05.07.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
+1