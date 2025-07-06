В России начали продавать новый просторный и практичный европейский минивэн

Peugeot Traveller 2025 года уже в продаже в Москве по цене от 6,3 млн. рублей

Столичный дилер начал продажи новых минивэнов Peugeot Traveller 2025 года.

Все машины, согласно VIN-коду, были произведены во Франции, и на них действует дилерская гарантия сроком на 2 года или 130 000 км.

Базовая комплектация включает в себя такие удобные функции, как круиз и климат-контроль, подушки безопасности, а также две распашные боковые двери для задних пассажиров и 17-дюймовые колесные диски. Салон рассчитан на 9 человек.

Peugeot Traveller

Для более взыскательных клиентов доступны специальные версии с 7-местной компоновкой, кожаными сиденьями и панорамным люком.

Интерьер Peugeot Traveller

Модель оснащена 2,0-литровым дизельным двигателем с мощностью 177 л.с., работающим в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний.

Цены на минивэн начинаются от 6 300 000 рублей за базовую версию и от 7 500 000 рублей за топовую.

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Источник: Российская газета