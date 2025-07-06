Понятный кроссовер с приличным оснащением за миллион рублей — что с ним не так?

Эксперт «За рулем» рассказал, стоит ли покупать Renault Kaptur на вариаторе

Кроссоверов с вариатором на российском вторичном рынке не так уж много – всего 14% от общего числа кроссоверов и внедорожников.

Большинство из них относительно недорогие и массовые модели. Причем версии с вариатором часто предлагаются по более заманчивым ценам, особенно с пробегом 100-150 тысяч км. Стоит ли с ними связываться или лучше «докинуть» пару сотен тысяч рублей и купить автомобиль с более живучими агрегатами?

На этот вопрос ответил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев на примере крооссовера Renault Kaptur.

Renault Kaptur

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Renault Kaptur. Длина – 4333 мм, клиренс – 204 мм, багажник – 387 л. Привод – полный или передний. Цена машин в возрасте 7-9 лет с вариатором стартует от 700 тысяч рублей.

Задорный молодцеватый кроссовер на превосходном шасси простоватого Дастера – отличная маркетинговая идея. На вторичке же Kaptur востребован заметно хуже Дастера, и половина предложений – версии с вариатором.

Версия со 150-сильным турбомотором, появилась только в 2020 году и стоит дороже миллиона. Дешевле – кроссовер с атмосферным 1.6 H4M (114 л.с.) в паре все с тем же самым Jatco JF015E. (Идентичное сочетание применяли на Ладах – Vesta и X-Ray). Привод в этой комбинации только передний.

Не совсем ясен практический смысл такой покупки – особенно при пробегах 100-150 тысяч км, когда перспектива чинить или заменять CVT не так далека.

Добавив 100-200 тысяч рублей, можно рассчитывать на очень ресурсный мотор 2.0 (143 л.с.) с гидроавтоматом DP8 и полным приводом. Автомат – не лучший в классе, но капремонт обычно назревает после 200 тысяч км.

Интерьер Renault Kaptur

Еще несколько хороших кроссоверов с вариатором, которые можно рассмотреть к покупке, описаны в нашем материале.