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От машинистов до будильщиц: эти люди обеспечивают работу московского метро

Дептранс: сегодня работу метро поддерживают специалисты более 200 профессий

Московский метрополитен, отметивший в этом году 90-летие, объединяет более 200 профессий. Машинисты, диспетчеры, обходчики путей, реставраторы и даже будильщицы – все они ежедневно обеспечивают безопасность и комфорт миллионов пассажиров.

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Ключевые фигуры подземки – машинисты и диспетчеры. Первые управляют поездами, мгновенно реагируя на нештатные ситуации, а вторые следят за движением в режиме реального времени. Современные составы, такие как «Москва», оснащены кондиционерами, шумоизоляцией и системой «Антисон», а с 2021 года в профессию вернулись женщины.

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На станциях дежурные контролируют безопасность, а сотрудники стоек помогают пассажирам построить маршрут. Отдельная команда сопровождает маломобильных граждан, а ИТ-специалисты следят за системами оплаты и видеонаблюдения. В тоннелях инженеры проверяют пути с помощью вагонов-лабораторий, а реставраторы берегут уникальные памятники искусства.

Ночью метро не засыпает: бригады проверяют вентиляцию, освещение и эскалаторы, а обходчики пешком осматривают тоннели. Особую роль играют будильщицы – дежурные дома отдыха машинистов. Они будят машинистов перед сменой, гарантируя, что те не проспят. «Мы надежнее смартфонов: от нас не отмахнешься», – шутят они.

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Источник: mos.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 94
07.07.2025 
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