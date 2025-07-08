В России состоялась официальная премьера достойного конкурента Лэнд Крузера

В Екатеринбурге представили 430-сильный внедорожник Changan Deepal G318

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге прошла премьера внедорожника Changan Deepal G318, который планируется к продаже в России в ближайшее время, ориентировочно в октябре-ноябре этого года.

Changan Deepal G318

Модель оборудована гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый двигатель и два электромотора на обеих осях, что обеспечивает полный привод. Общая мощность установки достигает 430 л.с.

На электротяге внедорожник может преодолеть до 190 км, а суммарный запас хода составляет 1100 км.

Changan Deepal G318

Changan Deepal G318 способен буксировать груз до 1,6 тонны и имеет пневмоподвеску для регулировки дорожного просвета. Максимальная нагрузка на крышу составляет 120 кг.

Информация о ценах и комплектациях будет доступна ближе к началу продаж.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Quto