Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» организовал обучение для техспециалистов

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы провела специализированную образовательную программу для технических специалистов, сосредоточенную на работе с мобильными лабораториями G-Profi Expert Center

Обучение прошло на базе Оренбургского государственного университета и собрало участников из Тюмени, Ноябрьска, Оренбурга и Ханты-Мансийска.

В рамках программы специалисты освоили работу с мобильным диагностическим комплексом, который представляет собой набор современного лабораторного оборудования для экспресс-анализа смазочных материалов. Этот комплекс позволяет быстро оценить физико-химические характеристики продуктов, а также определить степень износа агрегатов и общее состояние оборудования.

Эксперты центра используют такие передовые приборы, как инфракрасные и рентгено-флуоресцентные спектрометры, а также вискозиметры. Благодаря этому оборудованию анализ состава масел может быть проведен всего за 30 минут. Интерпретировать результаты тестирования и формулировать рекомендации по оптимальному использованию техники помогает отечественное программное обеспечение.

Сеть G-Profi Expert Center на сегодняшний день насчитывает 40 филиалов по всей России. Ее основная задача – предоставление технической поддержки клиентам, диагностика двигателей внутреннего сгорания, а также оценка состояния механизмов и основных узлов техники без необходимости остановки производственного процесса.

«Профессиональная диагностика с применением новейших технологий помогает на ранней стадии выявлять неисправности оборудования и предотвращать его поломки, что снижает издержки бизнеса. «Газпромнефть-СМ» активно разрабатывает и внедряет современные решения в собственные процессы, а также регулярно делится своим опытом с коллегами, способствуя развитию отрасли в целом», – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.

G-Profi Expert Center – сеть региональных центров технической поддержки квалифицированными специалистами для промышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий. Технология позволяет прогнозировать потенциальные неисправности механизмов на ранних стадиях, формировать рекомендации по оптимальному сервисному обслуживанию и в разы сокращать издержки на техническом сервисе, ремонте и избегать дорогостоящих простоев.