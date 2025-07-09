#
Где сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
JAC T9
9 июля
Названы самые популярные пикапы первого полугодия 2025 года
Сергей Целиков: Great Wall уступил лидерство по...
Наш билет в бизнес-класс — сделано по уму (и без скромности)
9 июля
Наш билет в бизнес-класс — сделано по уму (и без скромности)
На Петербургский международный экономический...
В России начнут выпускать новые двигатели и коробки передач для машин
9 июля
В России начнут выпускать новые двигатели и коробки передач для машин
«Автотор» локализует производство моторов и...

Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» организовал обучение для техспециалистов

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы провела специализированную образовательную программу для технических специалистов, сосредоточенную на работе с мобильными лабораториями G-Profi Expert Center

Обучение прошло на базе Оренбургского государственного университета и собрало участников из Тюмени, Ноябрьска, Оренбурга и Ханты-Мансийска.

В рамках программы специалисты освоили работу с мобильным диагностическим комплексом, который представляет собой набор современного лабораторного оборудования для экспресс-анализа смазочных материалов. Этот комплекс позволяет быстро оценить физико-химические характеристики продуктов, а также определить степень износа агрегатов и общее состояние оборудования.

Эксперты центра используют такие передовые приборы, как инфракрасные и рентгено-флуоресцентные спектрометры, а также вискозиметры. Благодаря этому оборудованию анализ состава масел может быть проведен всего за 30 минут. Интерпретировать результаты тестирования и формулировать рекомендации по оптимальному использованию техники помогает отечественное программное обеспечение.


Сеть G-Profi Expert Center на сегодняшний день насчитывает 40 филиалов по всей России. Ее основная задача – предоставление технической поддержки клиентам, диагностика двигателей внутреннего сгорания, а также оценка состояния механизмов и основных узлов техники без необходимости остановки производственного процесса.

«Профессиональная диагностика с применением новейших технологий помогает на ранней стадии выявлять неисправности оборудования и предотвращать его поломки, что снижает издержки бизнеса. «Газпромнефть-СМ» активно разрабатывает и внедряет современные решения в собственные процессы, а также регулярно делится своим опытом с коллегами, способствуя развитию отрасли в целом», – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.

G-Profi Expert Center – сеть региональных центров технической поддержки квалифицированными специалистами для промышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий. Технология позволяет прогнозировать потенциальные неисправности механизмов на ранних стадиях, формировать рекомендации по оптимальному сервисному обслуживанию и в разы сокращать издержки на техническом сервисе, ремонте и избегать дорогостоящих простоев.

Подпишитесь на «За рулем» в
Фото:Мария Никитина
09.07.2025 
Фото:Мария Никитина
Поделиться:
Оцените материал:
0