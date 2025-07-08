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Раритетный УАЗ с небольшим пробегом: сколько просят за «дедушку» внедорожников

УАЗ-31512 2000 года выпуска с пробегом менее 9000 км продают за 1,05 млн рублей

В Самаре выставлен на продажу уникальный экземпляр УАЗ-31512 2000 года выпуска – с пробегом менее 9000 км и всего одним владельцем за 24 года. Несмотря на возраст, продавец позиционирует машину как новую, но все же снизил цену с 1,1 до 1,05 млн рублей.

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УАЗ-31512 2000 года выпуска
УАЗ-31512 2000 года выпуска

У автомобиля сохранен оригинальный ПТС, он никогда не участвовал в ДТП и имеет всего одну запись о пробеге – с момента покупки у дилера в Ульяновске.

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Зелёный внедорожник предлагается в базовой комплектации с 2.4-литровым бензиновым двигателем, 76 л.с. и механической 4-ступенчатой коробкой.

Назначенная цена на УАЗ-31512 из Самары – 1,05 млн рублей – довольно высокая, ведь Hunter 2025 года выпуска обойдется в 1 645 000 рублей. Хотя это не полностью такая же машина, за эти годы в нее были внесены изменения.

УАЗ-31512 2000 года выпуска
УАЗ-31512 2000 года выпуска
УАЗ-31512 2000 года выпуска
УАЗ-31512 2000 года выпуска
УАЗ-31512 2000 года выпуска
УАЗ-31512 2000 года выпуска

Источник, фото: Avito.Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 16
08.07.2025 
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+3