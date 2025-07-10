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Популярный в России бренд раскрыл подробности о новом флагманском внедорожнике

Предпродажи внедорожника Zeekr 9X стартуют в августе на автосалоне в Чэнду

Бренд Zeekr, принадлежащий концерну Geely, показал новый флагманский внедорожник Zeekr 9X.

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Этот автомобиль примечателен своей мощностью, достигающей 1400 л.с., что эквивалентно трем W12 моторам, таким как 6,0-литровый двигатель Bentley Continental GT Speed Edition 12 с 659 л.с.

Zeekr 9X – это гибрид, в нем установлен 2,0-литровый турбомотор, а его тяговая батарея имеет емкость 70 кВт.ч, обеспечивая запас хода в 380 км на электричестве. Максимальная мощность ДВС 278 л.с. с КПД более 46%. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды и достигает максимальной скорости 240 км/ч.

Zeekr 9X
Zeekr 9X
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Zeekr 9X использует систему с напряжением 900 вольт, что обеспечивает быструю зарядку: до 80% за 9 минут.

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Также внедорожник оборудован активным стабилизатором, что улучшает устойчивость в поворотах и комфорт при езде по сложным маршрутам.

Также он стал первым в мире автомобилем с автопилотом Qianli Haohan H9, имеющим 5 лидаров и два чипа NVIDIA DRIVE Thor-U, что позволяет достичь помощи водителю третьего уровня.

Zeekr 9X
Zeekr 9X

Предпродажи Zeekr 9X начнутся в августе на автосалоне в Чэнду.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 14
10.07.2025 
Фото:ITHome
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