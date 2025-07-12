Японская легенда готовится вернуться на рынок с новым технологичным мотором

Toyota анонсировала новый проект 710D: дебют спортивной Celica в 2028 году

Японский ресурс Best Car Web опубликовал информацию о проекте с кодовым названием 710D – это новая модель Toyota Celica, запуск которой запланирован на апрель 2028 года.

Она станет образцом новых технологий компании. Главное новшество – 2,0-литровый двигатель нового поколения под кодом G20E, способный развивать 400 л.с. и не использующий гибридные решения, это исключительно бензиновый двигатель весом всего 56,1 кг.

Двигатель будет сочетаться с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач DAT (direct automatic transmission), при этом сохранится возможность выбора 6-ступенчатой механической трансмиссии. Новая Toyota Celica будет иметь полный привод.

Toyota Celica

Размеры автомобиля составят 4400 x 1860 x 1230 мм, с колесной базой 2600 мм. Масса будет равна 1300 кг.

Ожидаемая стоимость спортивного купе составит от 8 до 10 миллионов иен (55,4-70 тыс. долларов).

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Источник: BestCarWeb