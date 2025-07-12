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Это самые доступные полноприводные кроссоверы на российском рынке
Haval Jolion стал самым доступным...

Это самые доступные полноприводные кроссоверы на российском рынке

Haval Jolion стал самым доступным полноприводным кроссовером в России

Полноприводные внедорожники и кроссоверы уже давно занимают одну из лидирующих позиций на автомобильном рынке России.

Haval Jolion

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На данный момент самым доступным вариантом с полным приводом является Haval Jolion, который доступен как в дорестайлинговой, так и в обновленной версии. Цена на старую модель Haval Jolion 2023 года начинается с 2 219 000 рублей в комплектации Elite с учетом скидки в 200 тысяч рублей. Обновленная версия такой же комплектации стоит минимум 2 449 000 рублей.

Полноприводный Haval Jolion оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Haval Jolion
Haval Jolion
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Haval F7

С ценой в 2 599 000 рублей доступен также Haval F7 в полноприводной версии. Эта сумма включает скидку в 100 тысяч рублей, модель предлагается в комплектации Elite с подключаемым полным приводом и клиренсом в 190 мм. Она имеет 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку.

Haval F7x

Купеобразная версия Haval F7, обозначаемая как F7x, также доступна в полноприводном варианте. Стоимость этой новой модели 2023 года в комплектации Elite начинается от 2 649 000 рублей, учитывая прямую выгоду в 100 тысяч рублей.

Базовая полноприводная версия Haval F7x укомплектована 150-сильным 1,5-литровым двигателем и семиступенчатым автоматом. Комплект стандартных опций для купеобразной версии совпадает с таковыми в классическом варианте.

Chery Tiggo 7 Pro Max

За 2 665 000 рублей можно приобрести кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, который получил последние два новых варианта с полным приводом. Этот автомобиль 2023 года в комплектации Comfort оснащен 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Geely Atlas Pro

Полноприводная версия Geely Atlas Pro – еще один доступный вариант, предлагаемый от 2 938 990 рублей в комплектации Luxury с учетом скидки в 150 тысяч рублей. Он имеет 1,5-литровый двигатель мощностью 177 л.с. и семиступенчатый «робот».

Omoda C5

Omoda C5 с полным приводом стоит 3 139 900 рублей без учета скидки по программе «Весеннее предложение» на 460 тысяч рублей. Двигатель тоже 1,6-литровый на 150 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом».

Haval Dargo

Цена еще одного кроссовера от Great Wall, Haval Dargo, начинается от 3 199 000 рублей за полноприводную версию в комплектации Elite. Силовая установка – 2,0-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. с семиступенчатым «роботом».

Haval Dargo X

Комплектация Elite полноприводной версии Haval Dargo X 2023 года обойдется в 3 269 000 рублей. Этот внедорожник отличается от стандартной версии не только дизайном, но и улучшенными внедорожными качествами, такими как блокировка заднего дифференциала и электронная система, поддерживающая постоянную скорость на сложных трассах.

Под капотом у Haval Dargo X расположен бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, который развивает мощность до 192 л.с. и работает в паре с семиступенчатым «роботом» с мокрым сцеплением. Основное оборудование у этой модели остается таким же, как у обычного Dargo.

Jaecoo J7

кроссовер Jaecoo J7 тоже предлагается в полноприводном исполнении. Его стоимость с учетом специальной выгоды на автомобили 2023 года (220 тыс. рублей) составляет минимум 3 389 900 рублей. Полноприводный Jaecoo J7 оборудован 1,6-литровым турбомотором. Компанию ему составляет семиступенчатый «робот».

Chery Tiggo 8 Pro Max

Chery предлагает еще один полноприводный кроссовер – Tiggo 8 Pro Max, цена которого варьируется: дорестайлинговая версия стоит 3 551 000 рублей с учетом скидки в 300 тысяч рублей, а обновленная модель – от 3 900 000 рублей с скидкой в 260 тысяч рублей.

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Комплектация Elite полноприводной версии Haval Dargo 2023 года обойдется в 3 269 000 рублей. Этот внедорожник отличается от стандартной версии не только дизайном, но и улучшенными внедорожными качествами, такими как блокировка заднего дифференциала и электронная система, поддерживающая постоянную скорость на сложных трассах.

Под капотом у Haval Dargo X расположен бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, который развивает мощность до 192 л.с. и работает в паре с семиступенчатым «роботом» с мокрым сцеплением. Основное оборудование у этой модели остается таким же, как у обычного Dargo.

Haval Jolion
Haval F7
Haval F7x
Chery Tiggo 7 Pro Max
Geely Atlas Pro
Omoda C5
Haval Dargo
Haval Dargo X
Jaecoo J7
Chery Tiggo 8 Pro Max

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:«За рулем» | Производители
Количество просмотров 2
12.07.2025 
Фото:«За рулем» | Производители
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