Прошла официальная премьера абсолютно новой Mazda CX-5: подробности и фото

Новая Mazda CX-5 2025 года: подробности о дизайне и технических характеристиках

В Европе прошла презентация совершенно обновленной Mazda CX-5 третьей генерации.

Этот кроссовер, полностью переработанный во всех аспектах, станет доступен на европейском рынке в конце 2025 года, а в остальных регионах продажа начнётся в течение 2026 года. Производитель утверждает, что это принципиально новый автомобиль, который сохранил характерные черты своего предшественника.

По сравнению с предыдущим поколением, длина кузова новинки увеличилась на 114 мм и составляет 4690 мм, а колесная база выросла на 76 мм, достигнув 2815 мм.

Mazda CX-5 2025

Внешний вид выделяется оригинальными фарами, задними фонарями, напоминающими CX-70, характерной решеткой радиатора и новой надписью Mazda на двери багажника.

В интерьере Mazda CX-5 установлена большая 15,6-дюймовая сенсорная панель, мультифункциональный руль и цифровая приборная панель.

Mazda CX-5 2025

При этом традиционные физические кнопки были убраны – все функции, такие как регулировка громкости, теперь управляются с помощью сенсорного экрана и кнопок на руле.

Кроссовер приводится в движение 2,5-литровым атмосферным двигателем, который работает в паре с шестиступенчатой автоматикой и системой полного привода.

В 2027 году ожидается появление гибридной версии с новой установкой Skyactiv-Z, разработанной компанией Mazda. Ценовая политика и точные сроки старта продаж будут сообщены позже.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Mazda