До России добрался очень интересный суровый внедорожник: стартовали продажи

BAW 212: китайский внедорожник с 5-летней гарантией и ценой от 3,4 млн рублей

Китайский внедорожник BAW 212 теперь доступен на российском рынке.

Автомобиль будет официально продаваться с гарантией на 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Цена модели стартует от 3,4 миллиона рублей, что делает её вполне конкурентоспособной среди аналогов, например, BAIC BJ40, который стоит от 3,025 миллиона рублей, но уступает в мощности, размерах и оснащении.

BAW 212

В Китае BAW 212 имеет почти культовый статус благодаря многолетнему использованию в армии.

В России он будет продаваться под маркой «212», а заводское наименование Т01 станет названием модели. Первоначально продажи будут осуществляться только через один автосалон с гарантией на 5 лет или 150 000 километров.

Габариты BAW 212 составляют 4749х1945х1999 мм, а колесная база приближается к Land Cruiser 300 – 2860 мм. Под капотом находится двухлитровый турбомотор N20TG мощностью 238 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода типа part time.

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Источник: Autohome