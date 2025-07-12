Просторный салон, смешной расход, приемлемая цена — новый седан круче Camry

Новый седан Chery Fulwin A9L представлен в Китае по цене от 1,62 млн рублей

В Китае начались продажи нового бизнес-седана Chery Fulwin A9L. Эта модель выделяется своими крупными размерами: длина составляет 5018 мм, ширина – 1965 мм, а колесная база – 3000 мм. Она предлагает современное оснащение и мощную техническую начинку. В топовой версии установлены два электромотора общей мощностью 639 л.с. с полным приводом.

Chery Fulwin A9L использует гибридную систему Kunpeng Super Hybrid CDM 6.0, основанную на 1,5-литровом моторе, работающем по циклу Миллера. Базовая модификация обладает одним электромотором мощностью 374 л.с., что превосходит характеристики таких бизнес-седанов, как Toyota Camry, Toyota Avalon, Honda Accord и Kia K8.

Тяговая аккумуляторная батарея имеет емкость 33,67 кВтч, что обеспечивает максимальный запас хода на электричестве в 260 км. Общий запас хода превышает 2500 км. Подвеска автомобиля включает переднюю на двойных поперечных рычагах и независимую заднюю с пятью рычагами, а адаптивные электромагнитные амортизаторы обеспечивают комфорт. Тормозной путь со скорости 100 км/ч составляет 34,1 метра, а адаптивная подвеска способна изменять положение до 100 раз в секунду, сканируя дорожное полотно.

Chery Fulwin A9L

Автомобиль оснащен системой автономного вождения Falcon 500/700, которая в зависимости от комплектации включает лидар, три радара миллиметрового диапазона, 11 HD-камер и 12 ультразвуковых датчиков. Система способна обойти препятствия на скорости до 135 км/ч и выполнять автоторможение на скорости до 130 км/ч.

Chery Fulwin A9L

Медиасистема на базе однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 8255 имеет экран диагональю 15,6 дюйма и поддерживает Apple CarPlay и Huawei HiCar. Среди других опций – система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, электропривод багажника, кожаный интерьер и атмосфера подсветки из 256 цветов. В более дорогих версиях предлагаются подогрев заднего дивана, массажные кресла и акустическая система с 23 динамиками. Хотя Fulwin A9L рассчитан на 5 пассажиров, позднее планируется запустить четырехместную версию. Каждый вариант включает специальный бокс с подогревом и охлаждением.

Модель доступна в четырех комплектациях по ценам от 149,9 до 207,9 тыс. юаней (примерно от 20,9 до 29 тыс. долларов), с предложением скидок за trade-in в размере 10 тыс. юаней (около 1400 долларов).

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Источник: ITHome