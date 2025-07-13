Nissan представил самую экономичную версию кроссовера Qashqai

Nissan начал выпуск нового Qashqai с гибридной системой e-Power в Сандерленде

Завод Nissan в британском Сандерленде начал выпуск самой технологичной версии кроссовера Qashqai, которую оснастили обновленной гибридной системой e-Power.

Эта система принципиально отличается от предыдущих: колеса приводятся в движение исключительно электромотором, а бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1,5 литра служит только генератором для зарядки аккумуляторов.

По словам производителя, новая установка обеспечивает более плавное ускорение, снижение уровня шума в салоне и повышает эффективность топливопотребления. Согласно стандарту WLTP, расход топлива составляет 62 мили на галлон (около 4.5 л/100 км), что позволяет автомобилю проехать до 745 миль (примерно 1200 км) на одной заправке.

Nissan Qashqai e-Power

«Наша команда с гордостью выпускает Qashqai с 2006 года. У нас идеальное сочетание опыта и технических навыков для производства новой силовой установки e-Power. Было особенным моментом наблюдать за установкой первой новой батареи на конвейере», – отметил вице-президент Nissan по производству в Великобритании Адам Пенник.

Система e-Power была впервые представлена в Европе в 2021 году и создавалась для обеспечения вождения на электротяге без подключения к зарядной станции. Обновление системы направлено на повышение ее эффективности и производительности.

Этот запуск является частью более широкой стратегии Nissan, известной как EV36Zero. Инициатива стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов нацелена на преобразование завода в Сандерленде в флагманский центр по производству электромобилей, использованию возобновляемых источников энергии и изготовлению аккумуляторов. Первой полностью электрической моделью станет новое поколение Nissan Leaf, за которым последует полностью электрический Juke в 2026 году.

«Особенно приятно видеть, как эти передовые автомобили бесшумно съезжают с конвейера. Это наглядное подтверждение того, что мы реализуем наше видение EV36Zero», – добавил Пенник.

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Источник: am-online.com