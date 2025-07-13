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Nissan представил самую экономичную версию кроссовера Qashqai

Nissan начал выпуск нового Qashqai с гибридной системой e-Power в Сандерленде

Завод Nissan в британском Сандерленде начал выпуск самой технологичной версии кроссовера Qashqai, которую оснастили обновленной гибридной системой e-Power.

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Эта система принципиально отличается от предыдущих: колеса приводятся в движение исключительно электромотором, а бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1,5 литра служит только генератором для зарядки аккумуляторов.

По словам производителя, новая установка обеспечивает более плавное ускорение, снижение уровня шума в салоне и повышает эффективность топливопотребления. Согласно стандарту WLTP, расход топлива составляет 62 мили на галлон (около 4.5 л/100 км), что позволяет автомобилю проехать до 745 миль (примерно 1200 км) на одной заправке.

Nissan Qashqai e-Power
Nissan Qashqai e-Power
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«Наша команда с гордостью выпускает Qashqai с 2006 года. У нас идеальное сочетание опыта и технических навыков для производства новой силовой установки e-Power. Было особенным моментом наблюдать за установкой первой новой батареи на конвейере», отметил вице-президент Nissan по производству в Великобритании Адам Пенник.

Система e-Power была впервые представлена в Европе в 2021 году и создавалась для обеспечения вождения на электротяге без подключения к зарядной станции. Обновление системы направлено на повышение ее эффективности и производительности.

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Этот запуск является частью более широкой стратегии Nissan, известной как EV36Zero. Инициатива стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов нацелена на преобразование завода в Сандерленде в флагманский центр по производству электромобилей, использованию возобновляемых источников энергии и изготовлению аккумуляторов. Первой полностью электрической моделью станет новое поколение Nissan Leaf, за которым последует полностью электрический Juke в 2026 году.

«Особенно приятно видеть, как эти передовые автомобили бесшумно съезжают с конвейера. Это наглядное подтверждение того, что мы реализуем наше видение EV36Zero», – добавил Пенник.

Источник: am-online.com

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 6
13.07.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+11