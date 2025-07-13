Этот инструмент сильно выручит в поисках достойной машины с пробегом

Дмитрий Крылов дал советы по использованию ИИ для выбора автомобиля на вторичке

Онлайн-отчеты имеют большую ценность при выборе автомобиля с пробегом, особенно с использованием рекомендаций искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил Дмитрий Крылов, руководитель продукта «Автотека».

По его словам, нейросеть анализирует информацию из отчета с опорой на методологии и опыт автомастеров. Он также добавил, что необходимо внимательно изучать информацию о пробеге, авариях и юридических ограничениях, чтобы правильно оценить состояние автомобиля.

Если в отчете упоминаются серьезные дорожно-транспортные происшествия или юридические нюансы, стоит рассмотреть другие варианты.

Как отметил Крылов, аварии в истории автомобиля с пробегом, особенно возрастного – это нормально. Не все повреждения одинаково страшны, поэтому важно понять, насколько серьезными они были.

«Посмотрите, сколько ДТП зафиксировано в отчете, какие именно элементы автомобиля пострадали, наличие и размер страховых выплат, сведения о ремонте. Особое внимание стоит обратить на участие в аварийных аукционах, в том числе иностранных», добавил Дмитрий Крылов.

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Источник: Радио Sputnik