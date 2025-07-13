Популярный в России кроссовер получил добротную альтернативу на тех же агрегатах

Geely представила кроссовер Icon 2026 по цене от 984 тыс. рублей

Geely представила на родном рынке новый кроссовер Icon 2026, который унифицирован по агрегатам с моделью Coolray и повторяет ее габариты.

Однако конкурент привлекает внимание своим квадратным стилем как снаружи, так и внутри. Цена на новинку составляет 90,8 и 96,8 тыс. юаней, что соответствует 984 тыс. и 1,05 млн рублей.

Основные изменения коснулись интерьера, который получил новый 14,6-дюймовый экран и обновленную программную платформу Flyme Auto.

Geely Icon 2026

В отличие от предыдущей версии, Geely Icon 2026 теперь оснащен традиционными дверными ручками вместо скрытых. Также доступен пакет «антихром».

Размеры кроссовера составляют 4350х1815х1620 мм, а колесная база – 2640 мм. В салоне установлены экраны с диагональю 8,8 и 14,6 дюйма, а программная платформа Flyme Auto поддерживает Huawei HiCar, Carlink и Flyme link. Среди опций доступны подогрев сидений, а колеса имеют размер 18 дюймов.

Под капотом Geely Icon 2026 установлен бензиновый турбированный мотор объемом 1,5 литра с мощностью 181 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом». Передняя подвеска имеет стойки McPherson, а задняя – многорычажная.

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Источник: Autohome