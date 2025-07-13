Популярный в России кроссовер получил добротную альтернативу на тех же агрегатах

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Geely представила кроссовер Icon 2026 по цене от 984 тыс. рублей

Geely представила на родном рынке новый кроссовер Icon 2026, который унифицирован по агрегатам с моделью Coolray и повторяет ее габариты.

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Однако конкурент привлекает внимание своим квадратным стилем как снаружи, так и внутри. Цена на новинку составляет 90,8 и 96,8 тыс. юаней, что соответствует 984 тыс. и 1,05 млн рублей.

Основные изменения коснулись интерьера, который получил новый 14,6-дюймовый экран и обновленную программную платформу Flyme Auto.

Geely Icon 2026
Geely Icon 2026
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ТЕСТ МАСЕЛ

В отличие от предыдущей версии, Geely Icon 2026 теперь оснащен традиционными дверными ручками вместо скрытых. Также доступен пакет «антихром».

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Размеры кроссовера составляют 4350х1815х1620 мм, а колесная база – 2640 мм. В салоне установлены экраны с диагональю 8,8 и 14,6 дюйма, а программная платформа Flyme Auto поддерживает Huawei HiCar, Carlink и Flyme link. Среди опций доступны подогрев сидений, а колеса имеют размер 18 дюймов.

Под капотом Geely Icon 2026 установлен бензиновый турбированный мотор объемом 1,5 литра с мощностью 181 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом». Передняя подвеска имеет стойки McPherson, а задняя – многорычажная.

Geely Icon 2026
Geely Icon 2026
Интерьер Geely Icon 2026
Под капотом Geely Icon 2026

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 4
13.07.2025 
Фото:Autohome
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