Популярный в России кроссовер получил обновленную версию: что изменилось?

Haval представил обновленный кроссовер Big Dog 2026: старт продаж 17 июля

Компания Great Wall Motors опубликовала официальные фотографии кроссовера Haval Big Dog 2026 модельного года, известного на российском рынке под названием Dargo.

Внешний и внутренний дизайн автомобиля претерпели значительные изменения. Снаружи появилась усовершенствованная решетка радиатора, а внутри установлен новый экран медиасистемы.

Модель продолжит поставляться с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра. Запуск продаж запланирован на 17 июля, а стартовая цена базовой версии составит 123 900 юаней (около 1,34 млн рублей).

Haval Big Dog (Dargo) 2026

Haval Big Dog 2026 будет представлен в пяти цветах кузова: синем, зеленом, сером, белом и черном. Новая решетка радиатора выглядит более сдержано по сравнению с предыдущей моделью, а по периметру окон установлены серебристые молдинги. Автомобиль также оборудован стандартными дверными ручками и 18-дюймовыми колесными дисками, сохранив фирменную световую полосу на задней части.

Haval Big Dog (Dargo) 2026

Внутри автомобиля установлен 14,6-дюймовый экран медиасистемы с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Информационно-развлекательная система работает на основе Great Wall Coffee OS 3 и поддерживает интерфейсы Huawei HiCar, Carlink и Honor Carlink.

Габариты кроссовера составляют 4620х1890х1780 мм, колесная база – 2738 мм. Модель будет предложена с двумя двигателями: 1,5-литровым мощностью 181 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 2,0-литровым мощностью 235 л.с., который будет сочетаться с 9-ступенчатым «роботом».

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Источник: ITHome