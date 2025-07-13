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Популярный в России кроссовер получил обновленную версию: что изменилось?

Haval представил обновленный кроссовер Big Dog 2026: старт продаж 17 июля

Компания Great Wall Motors опубликовала официальные фотографии кроссовера Haval Big Dog 2026 модельного года, известного на российском рынке под названием Dargo.

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Внешний и внутренний дизайн автомобиля претерпели значительные изменения. Снаружи появилась усовершенствованная решетка радиатора, а внутри установлен новый экран медиасистемы.

Модель продолжит поставляться с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра. Запуск продаж запланирован на 17 июля, а стартовая цена базовой версии составит 123 900 юаней (около 1,34 млн рублей).

Haval Big Dog (Dargo) 2026
Haval Big Dog (Dargo) 2026

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ТЕСТ МАСЕЛ

Haval Big Dog 2026 будет представлен в пяти цветах кузова: синем, зеленом, сером, белом и черном. Новая решетка радиатора выглядит более сдержано по сравнению с предыдущей моделью, а по периметру окон установлены серебристые молдинги. Автомобиль также оборудован стандартными дверными ручками и 18-дюймовыми колесными дисками, сохранив фирменную световую полосу на задней части.

Haval Big Dog (Dargo) 2026
Haval Big Dog (Dargo) 2026

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Внутри автомобиля установлен 14,6-дюймовый экран медиасистемы с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Информационно-развлекательная система работает на основе Great Wall Coffee OS 3 и поддерживает интерфейсы Huawei HiCar, Carlink и Honor Carlink.

Габариты кроссовера составляют 4620х1890х1780 мм, колесная база – 2738 мм. Модель будет предложена с двумя двигателями: 1,5-литровым мощностью 181 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 2,0-литровым мощностью 235 л.с., который будет сочетаться с 9-ступенчатым «роботом».

Haval Big Dog (Dargo) 2026
Haval Big Dog (Dargo) 2026
Haval Big Dog (Dargo) 2026
Haval Big Dog (Dargo) 2026
Haval Big Dog (Dargo) 2026
Haval Big Dog (Dargo) 2026

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
13.07.2025 
Фото:ITHome
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