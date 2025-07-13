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Просторный, навороченный, недорогой — начались продажи нового отличного седана

В Китае начались предпродажи седана Geely Galaxy A7 по цене от 1,13 млн рублей

В Китае стартовали предпродажи гибридного седана Geely Galaxy A7, который отличается своей доступностью.

Geely Galaxy A7
Geely Galaxy A7

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Автомобиль предлагается в пяти комплектациях: 70km Sailing Edition, 70km Exploration Edition, 150km Long-Distance Version, 150km Exploration+ Edition и 150km Starship Edition. Цены варьируются от 103,8 до 133,8 тысяч юаней, что соответствует приблизительно 1,13-1,45 миллиона рублей.

Седан Geely Galaxy A7 стал первым подключаемым гибридом, созданным на базе архитектуры GEA. Он оснащен гибридной силовой установкой Geely Thor AI Рybrid 2.0 и программной платформой Flyme Auto Smart Cockpit.

Geely Galaxy A7
Geely Galaxy A7
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Автомобиль доступен в шести цветах кузова и трех вариантах отделки интерьера. Его размеры составляют 4918х1905х1495 мм, а колесная база равна 2845 мм, что делает его сопоставимым с Toyota Camry, но по более низкой цене.

Интерьер Geely Galaxy A7
Интерьер Geely Galaxy A7

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Внутри имеется большой экран, многофункциональное рулевое колесо, беспроводная зарядка, панорамная крыша, а также комфортные кресла с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Гибридная система Geely Galaxy A7 основана на 1,5-литровом двигателе мощностью 112 л.с. и электромоторе мощностью 238 л.с. Расход топлива составляет 2,67 литра на 100 км, а общий запас хода превышает 2100 км, при этом на чистом электричестве седан способен проехать до 150 км.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 5
13.07.2025 
Фото:ITHome
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