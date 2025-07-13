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В Россию привезли новый доступный японский кроссовер с надежными агрегатами

Кроссовер Nissan Kicks появился в России по цене от 1,9 млн рублей

Когда речь заходит о кроссоверах Nissan, большинство россиян вспоминает модели Qashqai и X-Trail, которые долгое время производились в Санкт-Петербурге и были популярны на российском рынке SUV. Теперь в продаже появился и Nissan Kicks с начальной ценой от 1,9 млн рублей.

Nissan Kicks
Nissan Kicks

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Для сравнения, стоимость седана Lada Vesta в топовой версии Techno с вариатором и 122-сильным двигателем составляет 1 960 000 рублей, а кросс-универсал Vesta SW Cross в аналогичном исполнении – не менее 2 197 000 рублей.

На одном из популярных сайтов объявлений доставка нового Nissan Kicks оценена в 1 900 000 рублей для заказов из Иркутска и Владивостока. Из фотографий видно, что кроссовер будет представлен в упрощенной комплектации – с частичной мультифункцией и пластиковым ободом руля, а также упрощенной мультимедийной системой.

Интерьер Nissan Kicks
Интерьер Nissan Kicks

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Однако среди его характеристик есть камера заднего вида, 17-дюймовые диски, крупный цифровой дисплей, кондиционер и электронный стояночный тормоз.

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Другая компания из Владивостока предлагает Kicks за 1 965 000 рублей, а в Москве уже доступна максимальная версия. Столичный дилер Nissan продает модель за 2 650 000 рублей, что включает кожаный мульти-руль, кожаный салон, камеру кругового обзора, круиз-контроль, 8-дюймовую мультимедийную систему, панорамную крышу, бесключевой доступ и многие другие функции.

Все предлагаемые версии Nissan Kicks оснащены одним силовым агрегатом – 124-сильным 1,6-литровым «атмосферником», который работает в паре с вариатором и передним приводом.

Источник: Автоновости дня

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Фото:Nissan
13.07.2025 
Фото:Nissan
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