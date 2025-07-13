Водителям напомнили об опасном риске при летней езде на автомобиле

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ГАИ: зимние шины летом ухудшают управляемость и увеличивают тормозной путь

В ГАИ предупредили, что использование зимних шин в летний период негативно сказывается на управляемости автомобиля и увеличивает тормозной путь.

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В ведомстве настоятельно рекомендуют устанавливать на автомобиль летние или всесезонные шины, соответствующие сезону.

«Зимние шины летом ухудшают управляемость и увеличивают тормозной путь», — сказано в материалах ГАИ.

Сотрудники ГАИ также советуют следить за давлением в шинах, включая запасное колесо, и проверять покрышки на наличие повреждений, таких как порезы или трещины.

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С 1 июня 2024 года в России начали штрафовать водителей за использование шипованной зимней резины летом. Это требование было введено постановлением правительства, которое вступило в силу 1 сентября 2023 года.

За данное нарушение водителей будут предупреждать или штрафовать на сумму 500 рублей. Запрет касается автомобилей категории M1, а также легких грузовиков категории N1.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
13.07.2025 
Фото:Depositphotos
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