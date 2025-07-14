Продажи новых автомобилей в России пойдут вверх: что этому способствует?
По прогнозам, продажи новых автомобилей в России в июле будут несколько выше июня и составят приблизительно 95-100 тысяч единиц.
Этот прогноз озвучил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. Он отметил, что ключевые игроки на рынке с начала месяца либо сохранили, либо усилили программы поддержки, действовавшие с середины июня.
Хотя в июле меньше выходных, это все же отпускной месяц, и многие потенциальные покупатели отвлечены на другие дела.
Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев также предполагает небольшой рост, на уровне 93-94 тысяч автомобилей.
Он считает, что рынок будет расти без существенных скачков, при этом в июле будет больше рабочих дней по сравнению с предыдущими месяцами, но сезон отпусков может снизить активность покупателей.
Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский высказал мнение, что июль может показать лишь незначительное улучшение по сравнению с июнем, с возможным увеличением на 5%.
Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич добавил, что пока в июле сохраняются показатели, схожие с июньскими, и нет оснований для оптимизма в росте продаж, предполагая, что объемы останутся на уровне 95-99 тысяч автомобилей.
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Источник: Автостат