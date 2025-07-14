#
Где сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти проблемы в автомобиле ни в коем случае нельзя игнорировать
14 июля
Эти проблемы в автомобиле ни в коем случае нельзя игнорировать
Эксперт Корнев: Игнорирование ремонта...
Ситуация: аварийная служба утонула из-за аварии (видео)
14 июля
Ситуация: аварийная служба утонула из-за аварии (видео)
В Новосибирске КАМАЗ аварийной службы...
С этими машинами россияне не спешат расставаться: свежая статистика
14 июля
С этими машинами россияне не спешат расставаться: свежая статистика
Сергей Целиков: Средний срок владения новым...

Продажи новых автомобилей в России пойдут вверх: что этому способствует?

Гендиректор ГК «Аларм-Моторс»: продажи авто в июле достигнут 95-100 тыс. единиц

По прогнозам, продажи новых автомобилей в России в июле будут несколько выше июня и составят приблизительно 95-100 тысяч единиц.

Рекомендуем
На смену RAV4: сравнили интересные новинки из Китая

Этот прогноз озвучил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. Он отметил, что ключевые игроки на рынке с начала месяца либо сохранили, либо усилили программы поддержки, действовавшие с середины июня.

Хотя в июле меньше выходных, это все же отпускной месяц, и многие потенциальные покупатели отвлечены на другие дела.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев также предполагает небольшой рост, на уровне 93-94 тысяч автомобилей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Он считает, что рынок будет расти без существенных скачков, при этом в июле будет больше рабочих дней по сравнению с предыдущими месяцами, но сезон отпусков может снизить активность покупателей.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский высказал мнение, что июль может показать лишь незначительное улучшение по сравнению с июнем, с возможным увеличением на 5%.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич добавил, что пока в июле сохраняются показатели, схожие с июньскими, и нет оснований для оптимизма в росте продаж, предполагая, что объемы останутся на уровне 95-99 тысяч автомобилей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
14.07.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0