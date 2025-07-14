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Популярный бренд пересмотрел российские цены на свои автомобили

Компания JAC обновила цены на модели JS3, T8 и T8 Pro: скидки уменьшились

Компания JAC пересмотрела прайс-листы на три свои модели, что сделало их менее доступными для потребителей в России.

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Изменения коснулись компактного кроссовера JS3 и пикапов T8 и T8 Pro. Прямая скидка на комплектации 2024 года снизилась на 50-100 тысяч рублей.

Скидки предоставляются в рамках акции «Специальное предложение», и для компактного кроссовера JAC JS3 2024 года она уменьшилась до минимальных 50 тысяч рублей: теперь скидка на любую из двух версий (с механикой или вариатором) составляет 200 тысяч рублей вместо 250-ти. Таким образом, модель с механикой стоит 1 689 000 рублей, а с вариатором – 1 789 000 рублей.

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У пикапов JAC T8 и T8 Pro прямые скидки уменьшились на 100 тысяч рублей, достигнув 300 и 250 тысяч рублей соответственно. Модель T8 с бензиновым 2,0-литровым 190-сильным турбомотором стала дороже – цена с учетом скидки составила 2 759 000 рублей. В то же время JAC T8 Pro 2024 года подорожал до 3 029 000 рублей.

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Напомним, что в предыдущем июле JAC T9, который стал самым востребованным пикапом на российском рынке, в рамках аналогичной акции подешевел, однако цена на модель осталась прежней, и она получила скидку в 100 тысяч рублей на единственную комплектацию 2025 года.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
14.07.2025 
Фото:Unsplash
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