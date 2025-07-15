Александр Овечкин стал владельцем JETOUR T2

JETOUR стал официальным партнёром события «Матч года. Все звёзды хоккея»

JETOUR выступил официальным партнёром самого масштабного спортивного события этого лета – «Матча года. Все звёзды хоккея», который прошёл 13 июля 2025 на льду ЦСКА Арены в Москве. В благотворительном матче приняли участие звёзды КХЛ и НХЛ, включая нападающего сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Одним из ключевых событий для бренда JETOUR стала церемония передачи автомобиля JETOUR T2 легендарному хоккеисту. Перед началом матча на ледовой арене генеральный директор ООО «Джетур Мотор Рус» Ли Цян торжественно вручил ключи от автомобиля Александру Овечкину в знак уважения к его достижениям в хоккее и многолетнему вкладу в развитие спорта.

Вручение кроссовера JETOUR T2 Александру Овечкину

«Прошедшее событие – Матч года 2025 – это не просто спортивное состязание, а символ единства силы, характера и командного духа – ценностей, которые особенно близки и бренду Jetour. Мы гордимся возможностью вручить автомобиль JETOUR T2 выдающемуся спортсмену, рекордсмену, человеку с по-настоящему непоколебимым характером. Надеемся, что этот автомобиль станет для него достойным спутником на любых дорогах в любых обстоятельствах и поможет открыть новые горизонты», – прокомментировал генеральный директор ООО «Джетур Мотор Рус» Ли Цян.

«Матч года 2025. Все звезды хоккея» – беспрецедентное и самое ожидаемое спортивное событие года. Впервые мероприятие состоялось в 2024 году: тогда благодаря пожертвованию благотворительных партнеров и прибыли с продаж билетов удалось собрать 10 миллионов рублей, которые были направлены на оказание адресной помощи более чем 30 детям и взрослым с ДЦП и различными опорно-двигательными нарушениями. Общая сумма благотворительного чека по итогам матча 2025 года выросла в сравнении с прошлым годом троекратно и составила уже 30 миллионов рублей. Эти средства также будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с нарушениями опорно-двигательной системы и на другие благотворительные инициативы.

В рамках партнерства с «Матч года. Все звёзды хоккея» JETOUR организовал специальную зону, в рамках которой были экспонированы кроссовер повышенной проходимости JETOUR T2 и стильный городской кроссовер JETOUR Dashing. Гости мероприятия могли ближе познакомиться с бестселлерами модельного ряда JETOUR, а также оформить заявку на тест-драйв в официальном дилерском центре бренда. В лобби ЦСКА Арены также располагалась бренд-зона JETOUR с фотозоной и попкорн-баром.

Все посетители бренд-зон JETOUR могли стать участниками розыгрыша сувениров от бренда и особенно ценных призов – эксклюзивного мерча с автографами звезд хоккея. А два счастливчика, пришедшие на фестиваль в уличную фан-зону и записавшиеся на тест-драйв на уличном стенде JETOUR, стали победителями розыгрыша двух билетов на матч и смогли стать свидетелями этого масштабного события непосредственно на арене стадиона.