Представлен отличный просторный и экономичный универсал

Mercedes-Benz представил обновленный электрический универсал CLA Shooting Brake

Компания Mercedes-Benz официально анонсировала свой первый электрический универсал под названием CLA Shooting Brake.

Эта модель основана на электромобиле, выпущенном Mercedes-Benz в марте этого года, и служит альтернативой стандартному купе, предлагая более просторный интерьер и увеличенный багажник.

Второе поколение CLA Shooting Brake стало больше по сравнению с предыдущей версией: его длина увеличилась на 35 мм (4723 мм), высота на 27 мм (1469 мм), а колёсная база стала больше на 61 мм (2790 мм).

Это позволяет обеспечить больше пространства над головой – на 7 мм сзади (на 26 мм больше, чем в купе) и на 14 мм спереди, а пространство для ног возросло на 11 мм. Объём багажника составляет 455 литров, что увеличивает вместимость на 50 литров по сравнению с новым купе CLA, хотя на 30 литров меньше, чем у предыдущей модели.

Кроме того, в новом CLA Shooting Brake впервые появился передний багажник ёмкостью 101 литр, что увеличивает общий объём багажного пространства на 71 литр. При сложенных задних сиденьях общий объём достигает 1290 литров.

Автомобиль построен на той же платформе, что и купе CLA, и оснащён аккумулятором ёмкостью 85 кВтч, что обеспечивает запас хода около 761 км. Mercedes-Benz предлагает стандартную версию мощностью 268 л.с. и более мощную версию 350 с 349 л.с., использующую два двигателя.

В интерьере нового CLA Shooting Brake установлены 10,25-дюймовый дисплей для водителя и 14-дюймовый центральный сенсорный экран. Дополнительный 14-дюймовый экран доступен для переднего пассажира. Универсал также оборудован панорамной крышей.

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Источник: ITHome