В этих регионах России стало намного больше дорожных камер

В шести регионах России в 2025 году выросло число камер фото- и видеофиксации

В нескольких российских регионах в 2025 году наблюдается рост числа дорожных камер, следящих за соблюдением правил дорожного движения.

Например, в Ярославской области за семь месяцев были установлены дополнительные комплексы в 120 новых местах, что в итоге составляет 240 локаций.

В Волгоградской области количество стационарных камер возросло на 261 единицу, и сейчас оно достигает 665.

В Дагестане было добавлено 334 новых комплекса, в результате чего их общее число достигло 744, однако 200 из них еще не начали функционировать.

Приморье также отметилось увеличением, где в конце 2024 года заработали 19 дополнительных камер, а в планы входит установка еще 18 во Владивостоке.

В Саратовской области общее количество камер достигло 751, благодаря добавлению 100 новых. В Москве же число камер осталось прежним – 3,8 тыс. стационарных и 60 передвижных комплексов, хотя 450 из них были заменены на новые.

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Источник: КоммерсантЪ