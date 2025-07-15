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Jetour Freelander Exploration+
15 июля
В продажу поступил новый добротный внедорожник всего за полтора миллиона
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В продажу поступил новый добротный внедорожник всего за полтора миллиона

В Китае стартовали продажи нового внедорожника Jetour Freelander Exploration+

В Поднебесной начались продажи внедорожника Jetour Freelander Exploration+, который отличается просторным интерьером и доступной ценой.

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Стоимость автомобиля составляет 132,9 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 18,5 тыс. долларов, или около 1,5 млн рублей, то есть он дешевле Lada Vesta для российского рынка.

Дизайн автомобиля выполнен в традиционном «квадратном» стиле Jetour, с почти квадратными фарами и классическими дверными ручками. Внешность также включает выштамповки над колесными арками и 18-дюймовые колеса.

Jetour Freelander Exploration+
Jetour Freelander Exploration+
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ТЕСТ МАСЕЛ

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Внутри находится 10,25-дюймовый дисплей приборной панели, 12,8-дюймовый центральный экран и 10,33-дюймовый экран для переднего пассажира.

Габариты автомобиля составляют 4706x1967x1845 мм, а колесная база – 2810 мм. Модель оснащена 1,5-литровым турбомотором, развивающим мощность 184 л.с. и работающим в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Jetour Freelander Exploration+
Jetour Freelander Exploration+
Jetour Freelander Exploration+
Jetour Freelander Exploration+

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Jetour
15.07.2025 
Фото:Jetour
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