В продажу поступил новый добротный внедорожник всего за полтора миллиона

В Китае стартовали продажи нового внедорожника Jetour Freelander Exploration+

В Поднебесной начались продажи внедорожника Jetour Freelander Exploration+, который отличается просторным интерьером и доступной ценой.

Стоимость автомобиля составляет 132,9 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 18,5 тыс. долларов, или около 1,5 млн рублей, то есть он дешевле Lada Vesta для российского рынка.

Дизайн автомобиля выполнен в традиционном «квадратном» стиле Jetour, с почти квадратными фарами и классическими дверными ручками. Внешность также включает выштамповки над колесными арками и 18-дюймовые колеса.

Jetour Freelander Exploration+

Внутри находится 10,25-дюймовый дисплей приборной панели, 12,8-дюймовый центральный экран и 10,33-дюймовый экран для переднего пассажира.

Габариты автомобиля составляют 4706x1967x1845 мм, а колесная база – 2810 мм. Модель оснащена 1,5-литровым турбомотором, развивающим мощность 184 л.с. и работающим в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

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Источник: ITHome